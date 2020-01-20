Автоэксперт Пименов назвал пять способов «убить» машину зимой

Москва, 20 января. Автомобильный эксперт Илья Пименов рассказал, какие вредные привычки водителей зимой наносят наибольший вред машине.

По словам эксперта, самой опасной привычкой зимой является старт с непрогретым двигателем. Пименов отметил, что минимальный прогрев двигателя необходим каждому автомобилю.

«Хотя бы минимальный прогрев необходим каждому, даже самому современному автомобилю, и не только зимой. Но зимой в особенности», — заявил эксперт в комментарии журналу «За рулем».

Пименов добавил, что на прогрев двигателя хватает и пяти минут. После старта автоэксперт рекомендовал двигаться плавно на небольших оборотах двигателя.

Еще одной вредной привычкой водителей Пименов назвал резкие старты и торможения. Автоэксперт объяснил, что пробуксовка даже с прогретым двигателем ускоряет износ шин и ступичных подшипников, кроме того, от этой вредной привычки страдают фрикционы и сцепление.

Также Пименов рекомендовал не злоупотреблять поворотами и разворотами с «ручником». Эксперт отметил, что такие приемы негативно сказываются на тормозных суппортах и автоматической коробке передач.

Пименов посоветовал владельцам автомобилей не пренебрегать мойкой зимой. По словам эксперта, грязный кузов из-за реагентов больше подвержен коррозии. Более того, из-за грязи окисляются контакты, быстрее приходит в негодность изоляционный слой электрических проводов, добавил эксперт.

В список вредных привычек водителей зимой также попала стоянка в сугробе. По словам Пименова, долгая стоянка под снегом «убивает» все системы автомобиля. Кроме того, после стоянки в сугробе у автомобилей разряжается аккумулятор, а топливо в баке теряет свои свойства.