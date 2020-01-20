Депутат ГД Крашенинников разъяснил назначение Госсовета

Москва, 20 января. Государственный совет станет конституционным органом, который будет рассматривать вопросы внутренней и внешней политики. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

По его словам, члены рабочей группы по поправкам в Конституцию РФ пришли к соглашению, что Госсовет будет формироваться президентом РФ.

«Конечно, это будет конституционный орган, который будет рассматривать вопросы внутренней, внешней политики и так далее», — заявил Крашенинников.

Парламентарий добавил, что фактически орган уже существует, а депутаты просто вносят положение о нем в основной закон РФ.

Напомним, президент РФ Владимир Путин выступил с предложением внесения поправок в основной закон страны 15 января во время ежегодного послания Федеральному собранию. Национальный лидер счел необходимым наделить Госдуму полномочиями утверждать премьер-министра и его заместителей.

Кроме того, по его мнению, необходимо внести в конституцию пункты об индексации пенсий и роли Госсовета, а также закрепить преимущество основного закона РФ перед международным законодательством.

Президент России внес законопроект о поправках в Госдуму, сообщало Федеральное агентство новостей.