Рэпера Гуфа арестовали в аэропорту ОАЭ за дебош в самолете

Абу-Даби, 20 января. Рэпер Алексей Долматов, известный как Гуф, устроил дебош при перелете из Таиланда в Москву, за что был арестован в аэропорту Абу-Даби, где должен был сделать пересадку.

Об аресте музыканта сообщил Telegram-канал Super. По данным источников канала, рэпер начал вести себя буйно прямо во время полета. Когда лайнер зашел на посадку в ОАЭ, россиянина уже ждали сотрудники местных правоохранительных органов. В настоящее время он находится в отделе полиции. Все подробности уточняются.

Сегодня тот же Telegram-канал сообщил, что родственники Долматова приехали за ним в Таиланд, чтобы отвезти в наркологическую клинику в Москве или Израиле. Сам рэпер во время своего отдыха успел потерять телефон, банковские карты, а также записать видеобращение к экс-депутату, дзюдоисту и основателю движения «Антидилер» Дмитрию Носову. Гуф буквально полил Носова грязью, а потом обвинил в том, что бывший депутат разрушил его семью. Под занавес Алексей вызвал Дмитрия на бой.