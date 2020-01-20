На Украине предложили сценарий силового возврата Донбасса

Киев, 20 января. Украина имеет хорошую возможность для силового захвата Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Сергей Кривонос.

По его словам, для выполнения этого плана необходимо реализовать комплекс определенных мероприятий. Сергей Кривонос пояснил, что попытка военного вторжения на территории ДНР и ЛНР может быть осуществлена в том случае, если будет принято соответствующее политическое решение.

По словам Кривоноса, Киев к таким решениям не готов, именно поэтому и смотрит на Запад. Перед тем, как решиться на открытую агрессию в отношении ДНР и ЛНР, нужно, чтобы произошло усиление антироссийских санкций и политического давления, считает замсекретаря СНБО. Также, по его словам, важно укрепить армию и создать территориальную оборону.

Украинский чиновник привел в пример ситуацию на Балканах в 90-х годах прошлого века, когда Хорватия захватила Сербскую Краину. Он подчеркнул, что операция не прошла бы успешно, если бы не поддержка стран НАТО. Именно по такому сценарию и могла бы действовать киевская власть, резюмировал Кривонос, его слова передает «РБК-Украина».

Напомним, в 2014 году на Украине произошел государственный переворот, после которого некоторые районы Донецкой и Луганской областей заявили о создании Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР). Киев объявил о проведении «антитеррористической операции» и ввел на территорию Донбасса свои войска. Украинская сторона регулярно нарушает Минские соглашения, которые были приняты для урегулирования ситуации.