Кот Мостик принимает поздравления с юбилейным сотым поездом через Крымский мост

19 января в 23:10 по Крымскому мосту проехал юбилейный сотый поезд, выполнявший рейс из Севастополя в Санкт-Петербург. Именно в это время поезд пересек Керченский пролив и стал сотым составом, проехавшим через Крымский мост со дня его открытия 25 декабря 2019 года. Об этом в понедельник сообщил информационный центр «Крымский мост».

Поздравления с юбилейным поездом во всех своих соцсетях принимает и самый известный кот России по кличке Мостик, поселившийся в бытовке у моста с самого начала его строительства. За жизнью рыжего кота-блогера наблюдают в 50 странах мира.

«Как сто поездов? Кажется, только вчера первому лапой махал. Время в отпуске летит незаметно... Жду тысячный», — сообщил кот в социальной сети Instagram.

Всего со дня открытия Крымского моста поезда перевезли через пролив 85 тысяч пассажиров в Крым и обратно. Ранее Мостик обещал следить за движением поездов с острова.

Подписчики с большой радостью поздравляют не только кота-блогера, но и его друзей — баклана Варфоломея, дельфина Максима, пса Цыгана и всю компанию «Котмостнадзора».

«Мостюша! Представляю, как приятно смотреть на результат своего труда, когда по великолепному мосту проносятся поезда, их будет очень много, потому что он построен на века, это ваша заслуга... Он будет соединять берега и сердца», — написала читательница.

Самый большой пассажиропоток по Крымскому мосту — 2800 человек — был зафиксирован третьего января.

Друзья кота-блогера спрашивают, скучает ли он по строителям, а также обещают ему в подарок к юбилею разные вкусности: креветки и даже речную рыбу, если кот доберется до Ростова-на-Дону.

«Скоро поезда по Крымскому мосту будут ходить из 11 городов России! Классно! И еще больше россиян смогут прокатиться по этому чуду. Я тоже хочу на Крымский мост и надеюсь, что моя мечта осуществится! Не нужен нам берег турецкий! Когда у нас Крымский есть!» — не скрывала своей радости подписчица.

Напомним, президент РФ Владимир Путин открыл движение по железнодорожной части Крымского моста 23 декабря 2019 года. Первый поезд по направлению Санкт-Петербург — Севастополь пересек Керченский пролив в ночь с 24 на 25 декабря и привез на полуостров более 600 пассажиров.