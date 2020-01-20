Путин поручил улучшить подготовку преподавателей языков народов России

Москва, 20 января. Президент РФ Владимир Путин поручил представить предложения по совершенствованию подготовки преподавателей языков народов РФ и литературного чтения на этих языках. Об этом говорится в перечне поручений главы государства по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям.

Президент РФ поручил правительству совместно с органами исполнительной власти субъектов представить предложения по совершенствованию системы подготовки педагогов дошкольного и начального образования, занимающихся преподаванием языков народов РФ и литературного чтения на этих языках.

Ответственным за выполнение поручения назначен глава российского правительства Михаил Мишустин. Срок выполнения поручения президента РФ ― 1 августа 2020 года.

Ранее в понедельник Путин внес в Госдуму проект закона о поправке к Конституции РФ.