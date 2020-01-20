Сирия новости 20 января 19.30: в Ракке курдские боевики совершили рейд на бордель, в Хаме подорвались два мирных жителя

Сирия, 20 января. В Ракке курдские боевики совершили рейд на бордель. В Хаме подорвались два мирных жителя на мине, оставленной боевиками. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: на юге Алеппо обмениваются ударами с радикалами.

Армия Турции и союзные силы: расселили 1500 семей бойцов ополчения на севере Хасаки.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреливает позиции сирийской армии в Идлибе из гранатометов.

Курдские вооруженные формирования: на севере Ракки провели рейд в борделе в городе Ат-Табка, арестовали в нем трех высокопоставленных полевых командиров.

Провинция Алеппо

На юго-западе Алеппо продолжаются боевые действия сирийской армии против отрядов джихадистов «Тахрир аш-Шам». Согласно информации источника, в сети Twitter (@BNN SYR), вертолеты ВВС Сирии продолжили наносить удары по опорным пунктам боевиков в районе Аль-Джины и у поселка Кафр-Нуран, а также в районе поселка Аль-Каммари.

Боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) ведут ракетные и артиллерийские обстрелы города Азаз на севере провинции, как сообщает Halab Today. Ранее курдские радикалы открыли огонь по жилым кварталам соседнего города Африн, в результате которого погибла женщина и один ребенок. Провокации со стороны SDF вынудили протурецкое ополчение пойти на ответные боевые действия и открыть огонь из пулеметов по укрытиям боевиков.

Провинция Идлиб

На юге провинции Идлиб самолеты ВВС Сирии совершили повторный боевой вылет в район поселка Хан-Тутин, где нанесли точечные удары по укрепленным огневым точкам, а также по опорным пунктам джихадистов «Тахрир аш-Шам» и «Фронта национального освобождения», как передает агентство Baladi News.

Как передает телеканал Sama, в районе поселка Абу-Дафна всё еще отмечаются боестолкновения между джихадистами и САА. Боевики «Тахрир аш-Шам» продолжают обстреливать ракетными снарядами позиции сирийской армии. По данным канала, в результате залпов из гранатометов со стороны дислокации джихадистов, был тяжело ранен военный корреспондент канала Абдель-Гани Джаррух. В настоящее время он находится в госпитале в стабильном состоянии.

Провинция Ракка

Военная разведка «Демократических сил Сирии» (SDF) провела рейд в городе Ат-Табка, в ходе которого был раскрыт подпольный бордель, в котором были задержаны три высокопоставленных члена SDF. Как подчеркивает издание Euphrates Post, все трое руководили женским боевым крылом альянса. В притоне также обнаружили в качестве «персонала» женщин-боевиков из состава «милиции» SDF «Асайиш». По факту проституции в рядах SDF и «Асайиш» будет проведена внутренняя проверка, задержанные полевые командиры были разжалованы и отстранены до выяснения всех обстоятельств инцидента.

Провинция Хама

Сообщается о гибели мирного жителя и ранении нескольких при взрыве фугаса на окраине деревни Майдан-Газаль на западе провинции Хама. Как сообщает агентство Masar Press Net, два фермера возвращались с работ в поле по сельской дороге, где находился взрывной фугасный снаряд, оставшийся после обстрела со стороны джихадистов. Оба погибли на месте от полученных осколочных ран.