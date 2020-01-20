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Сирия новости 20 января 19.30: в Ракке курдские боевики совершили рейд на бордель, в Хаме подорвались два мирных жителя

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Сирия новости 20 января 19.30: в Ракке курдские боевики совершили рейд на бордель, в Хаме подорвались два мирных жителя

Сирия, 20 января. В Ракке курдские боевики совершили рейд на бордель. В Хаме подорвались два мирных жителя на мине, оставленной боевиками. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: на юге Алеппо обмениваются ударами с радикалами. 

Армия Турции и союзные силы: расселили 1500 семей бойцов ополчения на севере Хасаки. 

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреливает позиции сирийской армии в Идлибе из гранатометов. 

Курдские вооруженные формирования: на севере Ракки провели рейд в борделе в городе Ат-Табка, арестовали в нем трех высокопоставленных полевых командиров. 

Сирия новости 20 января 19.30: в Ракке курдские боевики совершили рейд на бордель, в Хаме подорвались два мирных жителя

Провинция Алеппо

Провинция Алеппо

На юго-западе Алеппо продолжаются боевые действия сирийской армии против отрядов джихадистов «Тахрир аш-Шам». Согласно информации источника, в сети Twitter (@BNN SYR), вертолеты ВВС Сирии продолжили наносить удары по опорным пунктам боевиков в районе Аль-Джины и у поселка Кафр-Нуран, а также в районе поселка Аль-Каммари.

Боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) ведут ракетные и артиллерийские обстрелы города Азаз на севере провинции, как сообщает Halab Today. Ранее курдские радикалы открыли огонь по жилым кварталам соседнего города Африн, в результате которого погибла женщина и один ребенок. Провокации со стороны SDF вынудили протурецкое ополчение пойти на ответные боевые действия и открыть огонь из пулеметов по укрытиям боевиков.

Провинция Идлиб

Провинция Идлиб

На юге провинции Идлиб самолеты ВВС Сирии совершили повторный боевой вылет в район поселка Хан-Тутин, где нанесли точечные удары по укрепленным огневым точкам, а также по опорным пунктам джихадистов «Тахрир аш-Шам» и «Фронта национального освобождения», как передает агентство Baladi News.  

Как передает телеканал Sama, в районе поселка Абу-Дафна всё еще отмечаются боестолкновения между джихадистами и САА. Боевики «Тахрир аш-Шам» продолжают обстреливать ракетными снарядами позиции сирийской армии. По данным канала, в результате залпов из гранатометов со стороны дислокации джихадистов, был тяжело ранен военный корреспондент канала Абдель-Гани Джаррух. В настоящее время он находится в госпитале в стабильном состоянии.

Провинция Ракка

Сирия новости 20 января 19.30: в Ракке курдские боевики совершили рейд на бордель, в Хаме подорвались два мирных жителя

Военная разведка «Демократических сил Сирии» (SDF) провела рейд в городе Ат-Табка, в ходе которого был раскрыт подпольный бордель, в котором были задержаны три высокопоставленных члена SDF. Как подчеркивает издание Euphrates Post, все трое руководили женским боевым крылом альянса. В притоне также обнаружили в качестве «персонала» женщин-боевиков из состава «милиции» SDF «Асайиш». По факту проституции в рядах SDF и «Асайиш» будет проведена внутренняя проверка, задержанные полевые командиры были разжалованы и отстранены до выяснения всех обстоятельств инцидента.  

Провинция Хама

Провинция Хама

Сообщается о гибели мирного жителя и ранении нескольких при взрыве фугаса на окраине деревни Майдан-Газаль на западе провинции Хама. Как сообщает агентство Masar Press Net, два фермера возвращались с работ в поле по сельской дороге, где находился взрывной фугасный снаряд, оставшийся после обстрела со стороны джихадистов. Оба погибли на месте от полученных осколочных ран.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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