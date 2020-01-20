Экстрасенс Кинжинов рассказал о будущем Канделаки и Симоньян

Москва, 20 января. Финалист «Битвы экстрасенсов» Александр Кинжинов при помощи карт таро оценил вероятность осуществления ближайших планов Тины Канделаки и Маргариты Симоньян, рассчитывающих родить еще по одному ребенку.

По словам экстрасенса, желания женщин так и не будут претворены в жизнь, Симоньян так и останется матерью троих детей, а Канделаки – двоих.

«Таро говорят, что, к сожалению, нет. Дело в том, что им не разрешат сделать это по медицинским показателям», — рассказал Кинжинов.

Однако ясновидящий выразил уважение женщинам за их стремление приумножить потомство.

Тина Канделаки в ироничной манере отреагировала на замечания экстрасенса. По ее словам, сложно жить, когда судьба уже предопределена.

«И стыдно перед подписчиками, что перед постами даже не проконсультировались с тарологом», — написала Канделаки в своем Telegram-канале.

Ранее Канделаки и Симоньян заявили, что готовы еще раз родить. Так известные журналистки прокомментировали предложение президента РФ Владимира Путина увеличить материнский капитал.

Российский президент 15 января выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию, в ходе которого предложил увеличить на 150 тысяч рублей материнский капитал на второго ребенка, в результате его сумма составит 616 617 рублей. Кроме того, по инициативе Путина маткапитал будут давать уже после рождения первого ребенка.