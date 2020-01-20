Донбасс сегодня: штаб ООС попался на лжи, бойцы ВСУ громят магазины и сжигают дома

Донбасс, 20 января. На донецком направлении гремят минометы ВСУ. Комиссия из Генеральной прокуратуры Украины проверит реальное положение с небоевыми потерями в рядах ООС. СБУ не пропускает молодых мужчин за линию разграничения. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За минувшие сутки украинская армия по территории Донецкой Народной Республики выпустила 122 боеприпаса из 82-мм и 120-мм минометов, орудий бронетранспортеров и боевых машин пехоты. Режим прекращения огня был нарушен два раза, обстрелам подверглись населенные пункты на донецком направлении — Веселое и Старомихайловка (западная окраина Донецка).

Силы ООС ожидают комиссию из Генеральной прокуратуры Украины

Проверка прокуратуры должна состояться в связи с массовым сокрытием реальных потерь военнослужащих армии Украины во время инцидентов, не связанных с выполнением боевых задач. Перед проверкой командующий Операцией объединенных сил Владимир Кравченко настоял на том, чтобы пресс-служба ООС озвучила общественности ранее скрытые цифры потерь.

В результате потери за неделю в количестве восьми раненых военнослужащих были озвучены как потери за последние сутки. Представитель Народной милиции ДНР Ринат Айгистов утверждает, что потери передовых подразделений противника за неделю составили девять бойцов убитыми и 12 — ранеными. В сводку штаба украинских силовиков не вошло чрезвычайное происшествие в поселке Павлополь, где во время разминирования территории на собственной мине подорвалась группа саперов, один из которых погиб на месте.

Пока пресс-служба штаба ООС занималась подтасовками фактов, оборонному ведомству в Донецке стала известна новая информация об очередных потерях украинских бойцов. Группа военнослужащих из 56-й бригады ВСУ после распития спиртных напитков подожгла частное домостроение. Надо отметить, что двухэтажный дом был отобран у законных владельцев и занят военными под общежитие. Во время пожара ожоги получили двое солдат, огнем уничтожено военное имущество: бронежилеты, тепловизор, радиостанции. Поврежден комплекс «Стугна-П». Ущерб составил порядка 6 миллионов гривен.

На КПП Станицы Луганской СБУ задерживает молодых мужчин

Снижение призывного возраста для службы в армии, указанное во вновь подписанном законе Украины, привело к активным действиям силовиков на украинской территории вблизи линии разграничения. Разведка Народной милиции ЛНР получила данные о том, что при пересечении контрольно-пропускного пункта Станицы Луганской сотрудники СБУ задерживают для проверки всех мужчин призывного возраста, в том числе тех, кому только исполнилось 18 лет.

Задача СБУ — не допустить оттока мужского населения, способного нести службу в рядах ВСУ за пределы страны. При попытке пересечь линию разграничения в сторону ЛНР спецслужбы Украины проводят с мужчинами беседы, оказывая на них психологическое давление, после чего отправляют обратно. Однако за «символическую» плату в размере 800–1500 гривен, опущенную в карман силовику, молодых людей через КПП пропускают.

Выпившие солдаты ВСУ разгромили магазин

Спикер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко рассказал о двух случаях противоправных действий военнослужащих ВСУ. В первом случае два пьяных солдата из 59-й бригады ВСУ требовали у продавщицы магазина выдать им бесплатно спиртное. После отказа «защитники» мирного населения устроили драку с посетителями магазина, разбили витрину и холодильник. Военная полиция задержала нарушителей общественного порядка.

Во втором случае солдат из 72-й бригады ВСУ во время пьяной ссоры ударил ножом своего сослуживца. В обоих случаях командиры бригад не производили доклад о происшествиях в штаб ОТГ «Север».