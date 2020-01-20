Проект «Великий Устюг» продлил новогодние праздники для детей погибших силовиков

В рамках социального проекта «Великий Устюг», реализуемого при поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе и правительства Вологодской области, дети погибших и раненных при исполнении сотрудников МВД и Росгвардии побывали в Петербурге и Великом Устюге, на неделю продлив зимние каникулы.

Кто организовал путешествие в сказку

Как рассказала Дарья Дедова, руководитель пресс-службы Стратегического партнерства «Северо-Запад», выступающего оператором социального проекта «Великий Устюг», в 2018 году благодаря усилиям разных ведомств на родине главного российского Деда Мороза побывали 56 ребят, а в этом году — 34. Путешествие в сказку для них началось 14 января, когда они прибыли в Северную столицу, а 15-го января дети и сопровождающие их взрослые на поезде отправились в Вологодскую область, где для них была приготовлена обширная экскурсионная и развлекательная программа.

«Когда мы задумали этот проект, то, если честно, сомневались в его успехе, потому что не думали, что с МВД и Росгвардией будет просто наладить контакты. Все-таки информация о детях, чьи родители погибли или получили тяжелые ранения во время исполнения служебного долга, закрыта. Однако в 2019 году все получилось, все остались довольны. И в этом году к Деду Морозу приехали ребята, которые не участвовали в проекте в прошлом», — рассказала Дарья Дедова.

В Петербурге ребята встретились с помощником полпреда президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Евгением Карпичевым, который вручил им первые в этом путешествии подарки, посетили Эрмитаж, Исаакиевский собор и Культурный центр ГУ МВД России.

«Проект «Великий Устюг» наглядно демонстрирует, что внимание и забота о семьях сотрудников МВД России и Росгвардии — дело не только органов государственной власти, но и общественных институтов. Реализация проекта находится на особом контроле каждого из глав субъектов нашего округа. Мы гордимся, что сообща смогли реализовать своевременную и добрую инициативу, благодаря которой дети посетят новогодний Петербург и резиденцию Деда Мороза в Вологодской области», — отметил Евгений Карпичев.

К реализации проекта также подключились АО «Федеральная пассажирская компания», страховая группа «СОГАЗ», комитет по внешним связям правительства Петербурга и АО «Дед Мороз». Последнее обеспечило насыщенную программу в вотчине новогоднего волшебника и в самом Великом Устюге. Федеральное агентство новостей и Медиагруппа «Патриот» стали информационными партнерами мероприятия.

В Великий Устюг можно будет ездить круглый год

Резиденция Деда Мороза находится в 12 километрах от Великого Устюга, который, в свою очередь, расположен в 450 километрах от Вологды. Несмотря на то, что новогодней столицей России этот город стал в далеком 1998 году, вариантов доехать до него по-прежнему не так много.

«Из Петербурга сегодня к нам возможно добраться только поездом, следующим в Сыктывкар. Дорога долгая — почти сутки. Плюс от станции Котлас Южный, где мы встречаем наших гостей, нужно ехать еще полтора часа на автобусе до Великого Устюга», — рассказали корреспонденту ФАН экскурсоводы АО «Дед Мороз».

На самом деле, ближайшая железнодорожная станция к Великому Устюгу — это Ядриха, но сыктывкарский поезд там стоит всего три минуты, да и перрон не оборудован для встречи больших групп с детьми.

«И в самом Великом Устюге тоже есть железнодорожная станция, но она тупиковая, поэтому поезда туда пока не ходят, хотя этот вопрос активно обсуждается с РЖД. Кроме того, сейчас идет реконструкция великоустюгского аэропорта, чтобы он мог принимать большие пассажирские самолеты», — рассказали местные жители.

Надо отметить, что в пик новогоднего сезона в Великий Устюг запускают дополнительные поезда. В декабре 2019-го их было три, один из них — ретропоезд.

«Но у нас все готово для круглогодичного приема туристов. Помимо достопримечательностей, связанных с Дедом Морозом, у нас есть большие возможности для паломнического туризма, да и природа в наших краях уникальная. Поэтому, если транспортная проблема решится, мы сможем принимать гостей в любое время года», — говорят в АО «Дед Мороз».

Встреча с Дедом Морозом и его помощниками

По прибытии в вотчину Деда Мороза дети посетили Тропу сказок, на которой повстречали самых разных персонажей и выполнили все их задания. Затем ребята посмотрели сказочное представление, побывали в настоящей кузнице и отправились в Терем главного новогоднего волшебника, где посмотрели его 12 комнат и получили возможность пообщаться с Дедом Морозом вживую.

Он рассказал, что во время нынешних новогодних каникул его резиденцию посетили около 30 тысяч человек, что к нему в гости приходят люди всех возрастов и профессий — бывал даже президент Владимир Путин, что чудеса случаются с теми, кто в них верит…

Волшебник ответил на самые разные вопросы детей, а потом вручил им сладкие подарки и верительные грамоты, подтверждающие, что их встреча с настоящим Дедом Морозом состоялась 16 января 2020 года.

Переночевав в резиденции Деда Мороза, дети отправились в Великий Устюг, где посмотрели главные достопримечательности и посетили Дом мод Деда Мороза, Почту волшебника и его городское представительство. На каждом этапе ребята узнавали что-то новое и интересное, участвовали в разных творческих мастер-классах и получали подарки.

«В проекте принимали участие дети разных возрастов — от 6 до 16 лет. Программа организована таким образом, что интересна всем, включая сопровождающих детей взрослых. Нам удалось объединить усилия бизнеса, органов власти и общественных организаций СЗФО, чтобы продлить новогодние каникулы для этих ребят», — поделилась впечатлениями руководитель представительства Вологодской области в Петербурге Анна Бастракова, сопровождавшая детей в этой поездке.

К слову, всю дорогу, даже в поезде, организаторы обеспечивали участников поездки полноценным питанием и приготовили приятный сюрприз для юного петербуржца Тимура Рычагова, который встретил свой 15-й день рождения в Великом Устюге. Ему вручили большой красивый именинный торт, которым он смог всех угостить.

«Эти ребята у нас на виду»

Как рассказала корреспонденту ФАН специалист по социальной работе Елена Макарова, в проекте «Великий Устюг» в этом году приняли участие несколько ребят из Карелии.

«Не в каждом, но во многих районах Республики Карелия есть семьи, в которых отцы погибли или были серьезно ранены при исполнении служебных обязанностей. Таких семей у нас 24, и в них 30 детей», — уточнила Елена Макарова.

По ее словам, все эти семьи получают положенные по закону выплаты и пенсии, но этим поддержка не ограничивается. По возможности детей возят на экскурсии и поздравляют с праздниками, всячески участвуют в их судьбе, оказывают психологическую и социальную помощь, помогают после школы поступать в вузы и так далее.

«У нас нет ни одной семьи, которую бы обошли. Все ребята у нас на виду. И мы были очень рады, что появился этот проект «Великий Устюг». Он единственный межрегиональный. Нам важно в нем участвовать, потому что есть возможность пообщаться с теми, кто помогает таким семьям в других регионах, обсудить формы работы и подумать, как объединить усилия», — отметила Елена Макарова.

Другая жительница Карелии Олеся Ковалева стала вдовой пять лет назад. Ее муж погиб в ДТП при исполнении служебных обязанностей. Женщина осталась одна с двумя дочерями 9 и 15 лет и не знает, как бы она, воспитательница в детском саду с 20-летним стажем, смогла бы поднять своих девочек, если бы не поддержка государства.

«Старшая — Ольга — сегодня студентка Петрозаводского университета. Окончила школу с золотой медалью и пошла по стопам отца, поступив на юриспруденцию. Говорит, это ее. Младшая — Кира, — с которой мы отправились в эту поездку, тоже круглая отличница, мечтает стать биологом», — поделилась своей гордостью Олеся Ковалева из Сегежи.

Ольга Мешкова из Мурманска тоже вдова. Ее муж погиб, попав в аварию по возвращении из командировки. Он работал в оперативно-поисковом отделе. Их дочери тогда не было и трех лет.