Пекин, 20 января. Россия проучила Запад в Керченском проливе, заявили журналисты китайского издания Sohu, проанализировав меры, которые предпринимает Москва по защите пролива и Крымского моста.

Авторы материала обратили внимание, что во многом такое повышенное внимание к вопросу безопасности в этом регионе связано с агрессивной политикой Украины. Так, в ноябре 2018 года киевские власти устроили провокацию: три корабля ВМСУ нарушили госграницу РФ в Черном море и, опасно маневрируя, двинулись в сторону Керченского пролива. При этом они игнорировали законные требования российских пограничников остановиться, пишет «Полит Россия».

В итоге все три военных судна были задержаны вместе с экипажем. Таким образом, украинская попытка причинить вред российской стороне потерпела фиаско. Спустя время ВМФ РФ предупредил, что если военные корабли НАТО войдут в Керченский пролив без соответствующего разрешения, то российские войска оставляют за собой право открыть огонь. Аналитики Sohu считают, что такое предупреждение абсолютно оправдано.

Издание напомнило, что значение данного региона для национальной безопасности России очень велико. Но Вашингтон и Киев совершенно не устраивает то, что Россия отвела угрозы со стороны НАТО от Азовского моря и Крымского моста. И Украине, и США хотелось бы, наоборот, создавать трудности для Москвы.

Однако, по мнению китайских журналистов, американские планы закрыть России выход в теплые моря — обречены на провал. Крест на этих намерениях поставило, в том числе и воссоединение Крыма с РФ в 2014 году. После этого Пентагону пришлось забыть о своих желаниях построить свою военную базу на полуострове.

Регион перешел под полный контроль России, но это продолжает крайне раздражать США. На сегодняшний день США выделили Киеву более 1,3 млрд долларов на укрепление обороноспособности, но керченская провокация показала, что подобные инвестиции не в силах изменить ситуацию.