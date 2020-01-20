Журнал Empire назвал лучшие фильмы XXI века

Москва, 20 января. Фантастический фильм «Безумный Макс: Дорога ярости» стала лучшей картиной XXI века по версии журнала Empire.

Эксперты журнала составили рейтинг лучших фильмов XXI века. По их мнению, фильм «Безумный Макс: Дорога ярости» является «бескомпромиссным произведением искусства».

Вторую строчку рейтинга занимает «Властелин колец: Братство кольца». На третьем месте фильм «Темный рыцарь», режиссером которого является Кристофер Нолан. Четвертое место в рейтинге занимает картина «Начало». На пятой строчке «Лунный свет». Шестое место занимает картина «Социальная сеть». Седьмую позицию занимают «Мстители: Война бесконечности».

На восьмом месте детективный триллер «Прочь». Девятую строчку занял «Лабиринт Фавна». На десятом месте мелодрама «Трудности перевода».

В двадцатку лучших фильмов XXI века также попали «Нефть», снятая по роману классика американской литературы Эптона Синклера, «Старикам тут не место» братьев Коэн, «Одержимость», «Вечное сияние чистого разума», анимационная картина «Унесенные призраками», «Человек-паук: Через вселенные», детективная драма «Малхолланд Драйв», комедийная драма «Головоломка», «Волк с Уолл-стрит» и фантастический фильм «Интерстеллар».

Ранее портал «Кино Mail.ru» на основе оценок зрителей составили рейтинг лучших фильмов 2019 года. На первом месте рейтинга оказался блокбастер братьев Руссо «Мстители: Финал». На второй позиции разместился «Джокер» Тодда Филлипса, а на третьей — «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино.