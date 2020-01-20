Замглавы МИД РФ Рябков выразил надежду на улучшение отношений с США

Москва, 20 января. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков на встрече с новым послом США в России Джоном Салливаном выразил надежду на улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном. Об этом сообщает МИД России.

По информации внешнеполитического ведомства, Салливан вручил Рябкову копии верительных грамот, после чего дипломаты обменялись мнениями по актуальным аспектам двусторонних отношений.

«Рябков пожелал Дж. Салливану успешной работы, выразив надежду на улучшение атмосферы российско-американского диалога», — говорится в сообщении.

Ранее на странице американского посольства в Facebook было опубликовано видеообращение Салливана, в котором дипломат отметил, что рассчитывает на плодотворное взаимодействие с российской стороной по многим важнейшим вопросам, в том числе по сотрудничеству в Арктике, решению афганской проблемы, исследованию космического пространства, а также денуклеаризации Корейского полуострова.

Салливан сменил на посту посла США в РФ Джона Хантсмана, ранее дипломат занимал должность заместителя госсекретаря.