Эрдоган заявил, что не намерен вести переговоры с Хафтаром

Анкара, 20 января. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не намерен вести переговоры с командующим Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршалом Халифой Хафтаром.

Как сообщает Bloomberg, Эрдоган отказался садиться за один стол с Хафтаром. Президент Турции подчеркнул, что поддерживает главу так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа.

Напомним, 8 января президент России Владимир Путин и Эрдоган призвали стороны ливийского конфликта к перемирию и предложили сесть за стол переговоров. С полуночи 12 января в Ливии вступило в силу перемирие. При этом уже 16 января Эрдоган объявил, что отправляет войска в Ливию, чтобы «поддержать стабильность легитимного ливийского правительства». Они будут помогать главе так называемого ПНС Файезу Сарраджу.

В Ливию из Турции отправляются не только военные, инструкторы и советники, а террористы из сирийской зоны деэскалации в Идлибе, об этом стало известно по итогам расследования Федерального агентства новостей. 25 декабря минувшего года Турция отправила в Ливию 200 террористов. Боевиков переслали воздушным бортом на подконтрольные бандформированиям ПНС территории страны, сообщает аккаунт khalediskef в Twitter.

Кроме того, Анкара поставляет ПНС Ливии военную технику и оружие. В связи с этим недавно на военной части аэродрома «Митига» авиация ЛНА взорвала грузовой Boeing-747, который перевозил большое количество оружия и техники из Турции.

Эрдоган заявил, что в Ливии якобы находится ЧВК «Вагнера», поэтому Анкара может последовать этому примеру. При этом подобные утверждения не имеют под собой никаких оснований, что свидетельствует о попытках турецкого президента манипулировать ситуацией с помощью информационных вбросов о ЧВК «Вагнера».