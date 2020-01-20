Юрий Чайка уходит с поста генпрокурора России. События дня. ФАН-ТВ

Юрий Чайка покидает свой пост
Генеральный прокурор России Юрий Чайка покидает свой пост. Сегодня стало известно, что президент предложил Совету Федерации освободить генпрокурора от занимаемой должности — в связи с переходом на другую работу. Владимир Путин предложил назначить руководителем надзорного ведомства Игоря Краснова — зампредседателя Следственного комитета. Напомним, Чайка был назначен министром юстиции в 1999 году. Во главе ведомства он начал борьбу с экстремизмом и радикальными сообществами, был в числе тех, кто ратовал за открытый доступ в тюрьмы и мораторий на смертную казнь. В 2016 году Совет Федерации в третий раз утвердил Юрия Чайку на посту генпрокурора. Срок его полномочий должен был истечь в 2021 году. Что касается нового кандидата, в его послужном списке расследование хищений на космодроме «Восточный», дело судьи Мосгорсуда Эдуарда Чувашова, покушение на Анатолия Чубайса и другие резонансные преступления.
Владимир Путин внес в ГД проект о правках к Конституции
Законопроект о поправках в Конституцию внесен на рассмотрение в Госдуму. Документ депутатам передал президент России. Предложение по изменениям в основном законе включает в себя целый список нововведений и гарантий. Например, гарантию того, что МРОТ составит не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения, а пенсии будут индексироваться регулярно. Или запрет на то, чтобы один и тот же человек занимал пост президента дольше двух сроков, а также запрет на иностранное гражданство для некоторых народных избранников, полномочия Совфеда и статус Госсовета — поправок, действительно, задумано немало.
«Вопросов для рассмотрения много. Необходима также разработка и регламентация самих поправок: например, определить порядок и последовательность внесения и рассмотрения кандидатур, регламент урегулирования разногласий и много других вопросов», — уточнил сенатор, сопредседатель Конституционной группы Андрей Клишас.
Рабочая группа будет собираться не реже двух раз в неделю. Напомним, что законопроект должен пройти согласование в Госдуме и в Совете Федерации до второй декады апреля, потому что всероссийское народное голосование планируется провести в апреле, вероятнее всего 12 числа, в День космонавтики.
«Представителями президента России при рассмотрении упомянутого законопроекта в Государственной думе будут сопредседатели конституционной комиссии Клишас, Крашенинников и Хабриева», — заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Материнский капитал на первого ребенка
Оформить документы для получения материнского капитала на первого ребенка россияне смогут уже в марте-апреле наступившего года. Об этом сегодня рассказала Светлана Бессараб, член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов. Напомним, на Послании Федеральному собранию президент страны предложил не только продлить программу маткапитала до конца 2026 года, но и установить выплаты уже за первого ребенка. Сумма превысит 466 тысяч рублей. Рассчитывать на нее могут уже те родители, чьи дети появились на свет с первого января нового года. Впрочем, сначала необходимо внести поправки в Бюджетный кодекс. Бессараб уверена, что из в Думе рассмотрят максимально быстро. Документальная подготовка процесса уже завершена.