Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий понедельника, 20 января.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава Франции Эммануэль Макрон «потеряли» президента РФ Владимира Путина перед фотосессией. Макрон и Меркель «потеряли» Путина перед фотосессией на конференции по Ливии.

Волна «минирования» накрыла сегодня метрополитен Москвы, а также все сетевые магазины «Магнит» и «Пятерочка». Метро Москвы, все «Магниты» и «Пятерочки» проверяют из-за угрозы взрыва.

В ближайшем будущем может появиться новое государство путем вхождения в ее состав ряда соседних государственных образований. Аналитики ЦКИ и МЕД раскрыли смысл реформ, предложенных Путиным.

Известный блогер Лена Миро высказала подозрения по поводу слишком молодой внешности Аллы Пугачевой. Миро подозревает наличие у Пугачевой болезни из-за ее слишком молодого облика.

Урсула фон дер Ляйен заявила, что ей было приятно встретиться с Владимиром Путиным на полях берлинской конференции. Глава ЕК обсудила договор о транзите газа на встрече с Путиным.

Издание «Коммерсант» рассказало об источниках доходов главы Кабмина РФ Михаила Мишустина и его жены за последние пять лет. «Коммерсант» опубликовал доходы Мишустина и его супруги за пять лет.

Владимир Путин внес кандидатуру заместителя председателя СК России Игоря Краснова на должность генпрокурора. Путин внес кандидатуру замглавы СК РФ Краснова на должность генпрокурора.

Политолог привел Киеву в пример политику жесткого протекционизма и отказ разукрупнять базовые отрасли экономики в России. Киевский политолог Головачев объяснил, почему россияне вчетверо богаче украинцев.

Российская актриса Людмила Поргина ответила на упреки по поводу трат денег, предназначенных для лечения Караченцова. Поргина ответила Меньшовой на упреки в трате средств, необходимых для лечения Караченцова.

В Перми в затопленном кипятком подвальном мини-отеле фактически заживо сварились пять человек, включая 4-летнего ребенка. Подробности трагедии в Перми — взрослые и ребенок заживо сварились в затопленном хостеле.