Турецкое присутствие в Ливии препятствует мирному урегулированию

Председатель Высшего государственного совета (ВГС) Ливии Халед Мишри в интервью The New York Times признал факт нахождения на территории Ливии порядка тысячи турецких военнослужащих. Несмотря на то, что это могут быть турецкие военные советники, это никаким образом не поспособствует мирному урегулированию ливийского кризиса. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) предупредил военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона», директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.

Также сегодня Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Анкара не отправляла вооруженные силы в Ливию. Он добавил, что в североафриканском государстве находятся лишь турецкие военные советники. Эти слова несколько противоречат тому, о чем рассказал западным СМИ Мишри, что вносит некоторую неясность в эту ситуацию.

Кроме того, по словам Халеда Мишри, турецкие власти также могли послать в Ливию определенное количество переводчиков, говорящих на арабском языке, чтобы облегчить взаимодействие этих «советников» с боевиками так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

Военный эксперт Игорь Коротченко констатировал, что фактически скрыть факты турецкого военного присутствия на ливийской территории крайне сложно. Он обратил внимание на то, что Анкара за счет оказания помощи оккупационному триполитанскому режиму попросту пытается продвигать в регионе собственные интересы.

«Очевидно, что скрыть такие вещи невозможно, хотя Анкара утверждает будто бы турецких военнослужащих там [в Ливии] нет. Это реалии того, что ситуация в Северной Африке очень сложная и противоречивая. Направляя спецподразделения, Турция усиливает своих сторонников [ПНС Ливии], пытаясь как-то сбалансировать ситуацию с точки зрения турецких интересов и обеспечить поддержку тем силам, на которые она делает ставку. К сожалению, это реалии той ситуации, в которой сейчас находится Ливия», — отметил эксперт.

Помимо прочего, собеседник ФАН ответил на вопрос о том, насколько негативно сказывается присутствие турецких военных на процессах по мирному урегулированию ливийского конфликта, которые сейчас реализуются благодаря посредничеству России.

«Как минимум, это не будет никак этому способствовать. Из-за этого многие мирные инициативы попросту могут быть девальвированы. На текущий момент ситуация в Ливии настолько сложная и многослойная, что гладко не все будет идти, будет достаточно непросто», — заключил Игорь Коротченко.

Таким образом, любое военное вмешательство со стороны Турции определенно может нарушить переговорный процесс, который и так проходит достаточно непросто из-за попыток ряда государств разыграть ливийскую карту по-своему. Сейчас Россия, благодаря успешной дипломатии, добилась введения режима прекращения огня. В перспективе ожидается подписание соглашения об устойчивом перемирии в Ливии, чего можно добиться только достигнув компромисса между противоборствующими сторонами конфликта.

Напомним, ранее спецпредставитель Организации Объединенных Наций по Ливии Гасан Саламе в интервью Radio France International открыто признал, что на ливийской территории вполне могут находиться турецкие военные инструкторы. Также он отмечал, что сирийские наемники из Идлиба действительно ранее были переправлены в Северную Африку, не уточнив, какие последствия это может повлечь для местного населения.