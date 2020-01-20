Онищенко объяснил истоки трагедии в Перми, где из-за прорыва трубы с кипятком погибли люди

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко прокомментировал трагедию в Перми, где в результате прорыва трубы с кипятком в расположенном в подвале хостеле буквально заживо сварились люди, в том числе маленький ребенок.

Онищенко объяснил истоки трагедии в Перми, которых, по мнению парламентария, несколько. Причинами подобных инцидентов становятся как несоблюдение элементарных правил безопасности, так и порочность ситуации, когда хорошая в задумке идея меньше давить на бизнес на практике оборачивается попустительством вопиющим нарушениям, отмечает депутат ГД.

Свой комментарий Онищенко начал с того, что выразил глубокие соболезнования родственникам погибших и пожелал пострадавшим (двое из которых в тяжелом состоянии) скорейшего выздоровления.

«Сегодняшний день начался со страшной новости — в Перми пять человек, включая маленького ребенка, погибли страшной смертью, — с болью констатировал Геннадий Онищенко в комментарии Федеральному агентству новостей. — У нас было несколько похожих трагических происшествий, в которых гибли люби, в том числе малоподвижные, но, как правило, в основном это были крупные возгорания».

Онищенко напомнил, что одна из таких трагедий произошла как раз в Перми в 2009 году — крупнейший в России по количеству жертв пожар в ночном клубе «Хромая лошадь», унесший жизни 156 человек.

«Что касается нынешней пермской истории с затопленным кипятком хостелом, тут есть несколько аспектов, на которые я хочу обратить внимание, — отметил парламентарий. — Когда мы говорим, что нужно меньше давить на бизнес, сразу вспоминается так называемая регуляторная гильотина (отмена устаревших законов и подзаконных актов), за которую ратовало ушедшее в отставку правительство. Увы, при принятии разумных по замыслу решений об отмене устаревших нормативных актов нередко имеют место упрощенческие подходы».

Это касается отмены части нормативов и правил, касающихся противопожарной безопасности, безопасных условий проживания, водоснабжения и так далее, отметил Онищенко.

«Противопожарная безопасность, организация водоснабжения — это отдельные инженерные специальности, им нужно не только учиться, но, чтобы этим заниматься, необходим соответствующий опыт. А мы порой одних бьем по рукам, а в других случаях все пускаем на самотек. В том числе ничему не учим тех, кто должен отвечать за нашу безопасность. А в результате получается то, что получается, на этот раз — в Перми».

Поэтому, прежде чем отменить какие-то нормативные акты, следует четко понимать, какой механизм контроля их заменит, уверен первый зампред комитета Госдумы.

«Не стоит идти по пути: взять все и отменить, — говорит он. — Работа по отмене отживших свое регламентаций — это перманентный процесс, который должен быть из двух составляющих. Первое — это отмена устаревших норм (наша действительность быстро меняется, и с этим необходимо считаться); второе — создание новых современных правил и критериев контроля. На мой взгляд, это аксиома. Этот процесс должен быть постоянным и последовательным, а не в виде кампанейщины. А то что получается: мы отменяем старые правила, а новые не вводим. Либо не обучаем в должной мере, как новые правила должны работать, не устанавливаем, кто должен этот процесс контролировать, фактически — не создаем новые условия для работы».

«Ничего не нужно отменять и дискредитировать, не создав новое. А в пермской трагедии, безусловно, необходимо разобраться, найти виновных и наказать их по всей строгости закона, а также оказать помощь пострадавшим и родственникам погибших», — резюмировал Геннадий Онищенко.

Трагедия в Перми произошла в ночь на 20 января: в результате прорыва трубы горячего водоснабжения рядом с мини-отелем сети «Карамель» в подвальное помещение, где располагались постояльцы, стал поступать кипяток. Пять человек, в том числе четырехлетняя девочка, буквально сварились заживо, не успев выбраться из затопленного подвала. Несколько человек получили ожоги, двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Выяснилось, что аварийную трубу не меняли 58 лет, а прорывы в доме случались и раньше. Сети долгое время были бесхозными, а управляющая компания работала так плохо, что постоянно вызывала нарекания. Сам хостел МЧС требовало закрыть за многочисленные нарушения.

Собственник сети хостелов «Карамель» Сергей Щербаков пытался сбежать, но был задержан. По факту трагедии возбуждено уголовное дело, расследование передано в центральный аппарат Следственного комитете РФ.