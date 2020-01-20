Кадыров опроверг информацию о назначении на другую должность

Грозный, 20 января. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опроверг информацию о его назначении на другую должность.

На расширенном заседании регионального правительства он отметил, что не был заинтересован в переезде из Чечни.

«Никогда мне не предлагали другую должность. Я хочу закончить карьеру в своей республике, я никуда не собираюсь уходить», — подчеркнул Кадыров.

Он призвал не распространять непроверенную информацию, а работать в интересах государства.

Ранее Кадыров назначил премьера республики Муслима Хучиева главой региона в связи со своей временной нетрудоспособностью.

Пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов пояснил, что глава республики проходит курс лечения. По его словам, здоровье Кадырова «требует медицинских процедур». При этом Конституция Чечни предполагает возложение исполнения обязанностей главы на председателя правительства в случае его временной нетрудоспособности или нахождения в отпуске.

Позднее в СМИ появилась информация о том, что Кадырову была предложена должность полпреда президента России.