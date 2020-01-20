Местные жители рассказали о постояльцах отеля «Карамель» в Перми

Пермь, 20 января. Хостел в Перми, где накануне случилась трагедия, соседствует с несколькими больницами. Как узнал корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), в нем часто останавливались сельские жители перед приемом врача.

«Это дешевая гостиница, кругом больницы — детская, онкоцентр. Вот люди и селятся из области. Денег нет на дорогие гостиницы, а приема ждут по 2–4 дня», — пишет местная жительница Татьяна о постояльцах мини-отеля, расположенного в подвальном помещении дома 21 по улице Советской армии.

Краевой онкологический диспансер располагается на улице Советской армии,12/1, рядом находится детская больница. На этой же улице открыли хостел «Карамель». По данным 59.ru погибшая Наталья Шац и ее дочь Екатерина остановились в мини-отеле перед приемом у врача.

Жители соседних домов говорят, что это не первый случай прорыва труб в их районе.

«Живу рядом в доме 25 и тоже недавно прорвало трубу с горячей водой в стояке. Хорошо, первый этаж», — комментирует житель соседнего дома Дмитрий.

Известно, что с другой стороны дома на том же цокольном этаже по адресу улица Веры Засулич, 42, находится детская школа рисования «Family». Руководитель учреждения от комментариев отказался.

Напомним, 20 января в Перми в мини-отеле «Карамель» прорвало трубу с горячей водой. В результате погибло пять человек, в том числе четырехлетний ребенок. Еще трое были доставлены в городскую больницу им. Гринберга с ожогами. Дело расследует центральный аппарат Следственного комитета РФ.