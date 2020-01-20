Клинцевич уверен, что Россия сможет вернуть мир в Ливию

Москва, 20 января. Европа по указке США пытается перетянуть на себя одеяло в вопросе политического урегулирования ситуации в Ливии, при том, что мирная инициатива исходила именно от Москвы, заявил российский сенатор Франц Клинцевич.

По его мнению, в России проводить переговоры по Ливии куда предпочтительнее, чем в Европе, но власти ЕС слушаются США, которые просто не хотят, чтобы этот вопрос был решен с помощью России.

«Американцы не хотят, чтобы ливийский вопрос был урегулирован по инициативе РФ, и будут всячески этому препятствовать, а европейцы не посчитали нужным в сложное время игнорировать американские экивоки», — пояснил сенатор в комментарии iReactor.

При этом Клинцевич подчеркнул, что не сомневается в том, что именно Россия поможет вернуть мир в Ливии. Он пояснил, что линия, которую проводит Москва, абсолютно правильная и конструктивная: «Рано или поздно противоборствующие стороны придут к пониманию того, что плохой мир всегда лучше хорошей войны, а альтернативы миру никогда не было и не будет».

«Сложная, запутанная ситуация и разводящие моменты американцев не позволяют говорить, что за одну-две встречи можно все решить. Нельзя быть наивными», — добавил он.

Политик подчеркнул, что крайне важно сейчас то, что процесс идет, Москву поддерживают многие страны, в том числе и государства-участники ЕС.

«Я думаю, что совсем скоро мы нащупаем конструктивные концы взаимных интересов между противоборствующими сторонами в Ливии», — заключил он.

Напомним, 8 января президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию в Ливии, призвав стороны соблюдать режим прекращения огня. Перемирие по инициативе Путина вступило в силу в полночь 12 января.

19 января в Берлине прошла Международная конференция по Ливии. Ей предшествовала межливийская встреча в Москве 13 января. Саммит в столице Германии посетил в том числе и глава Фонда национальных ценностей Александр Малькевич. По его мнению, итоги этого мероприятия были слабые и очень туманные.







