Володин призвал не затягивать с рассмотрением поправок в Конституцию России

Москва, 20 января. Законопроект президента Путина о поправках в Конституцию РФ будет рассмотрен в Госдуме во вторник, 21 января. Об этом сообщил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

Он уточнил, что поправки будут изучены на заседании думского комитета по госстроительству. Политик подчеркнул, что выступает категорически против затягивания и «забюрокрачивания» процедуры обсуждения этого законопроекта.

«С этим не надо затягивать», — подчеркнул председатель Государственной Думы.

Проект закона РФ о поправке к Конституции России «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти» был опубликован сегодня на сайте Госдумы.