Поправки в Конституцию вступят в силу после всероссийского голосования

Москва, 20 января. Поправки в конституцию, внесенные в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным, вступят в законную силу после всероссийского голосования. Об этом заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

По его словам, на данный момент ведется работа по оформлению процедуры.

«Мы сейчас прописываем процедуру, это достаточно сложная вещь. Конечно, это будет одно из условий вступления в силу», — сообщил парламентарий.

Он также добавил, что второе чтение об изменении основного закона пройдет в феврале.

Напомним, президент России Владимир Путин выступил с инициативой внесения поправок в Конституцию РФ 15 января во время ежегодного послания Федеральному собранию. Глава государства предложил наделить Госдуму правом утверждать премьер-министра и его заместителей.

Кроме того, по его мнению, необходимо внести в конституцию пункт об индексации пенсий, а также закрепить преимущество основного закона РФ перед международным законодательством.

Российский президент внес законопроект о поправках в Госдуму, сообщало Федеральное агентство новостей.