Соловьев назвал «недоучкой» Навального, перепутавшего налоговую с несуществующей ФМС

Москва, 20 января. Скандальный блогер Алексей Навальный допустил позорную ошибку, пытаясь дискредитировать нового главу правительства России Михаила Мишустина.

Глава признанного в России иностранным агентом «Фонда борьбы с коррупцией» поддержал своего соратника Владимира Милова в попытке обвинить нового премьер-министра РФ в «неэффективности», однако перепутал налоговое ведомство с Федеральной миграционной службой, которая была упразднена в апреле 2016 года.

Позорный конфуз Навального вызвал ироничную реакцию со стороны пользователей Сети. Данный инцидент также прокомментировал телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале.

Журналист посоветовал Навальному более внимательно готовиться к провокациям, а также указал на ошибку, допущенную Миловым в публикации, которая была посвящена сравнению эффективности Налогового управления США (Internal Revenue Service) с Федеральной налоговой службой России.

Соловьев отметил, что Навальный в очередной раз продемонстрировал свою безграмотность, допустив столь позорную ошибку, передает «ПолитЭксперт».

«Пусть уже, наконец, отдохнет спокойно в Таиланде, слезет со слона и поймет, что ФМС — это не ФНС, и хоть в чем-то начнет разбираться. Этот вечный недоучка, пытающийся о чем-то рассуждать, он просто смешон», — пояснил телеведущий.

Кроме того, Соловьев посоветовал Навальному ознакомиться с публикациями американских СМИ, которые провели детальный анализ работы Мишустина на посту главы Федеральной налоговой службы.

«Ну и также обратить внимание на то, что все мировые эксперты в этой области однозначно выделяют Россию и опыт российской федеральной налоговой, а не миграционной службы», — резюмировал журналист.

Стоит отметить, что послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, а также назначение Михаила Мишустина главой правительства РФ повергло в шок и отчаяние скандального блогера Алексея Навального. Глава ФБК попытался очернить родственников Мишустина с помощью заказных статей за деньги своих западных покровителей.