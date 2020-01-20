Поправки к Конституции предусматривают новые требования к кандидатам в президенты РФ

Москва, 20 января. Одна из поправок к конституции, предложенная президентом РФ Владимиром Путиным, предполагает новые требования к кандидату на пост главы государства.

Согласно законопроекту, должность президента России может занять гражданин РФ, достигший 35-летия, не имеющий иностранного гражданства. При этом кандидат должен проживать на территории страны не менее 25 лет.

Напомним, Путин озвучил предложение внести поправки к Конституции РФ 15 января во время ежегодного послания Федеральному собранию. Президент предложил наделить Госдуму полномочиями утверждать премьер-министра и его заместителей.

Кроме того, по его мнению, необходимо внести в основной закон пункт об индексации пенсий, а также закрепить преимущество конституции перед международным законодательством.

Глава государства внес законопроект о поправках в Госдуму, сообщало Федеральное агентство новостей.