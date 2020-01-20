Анохин указал на стремление Эрдогана уничтожить Ливию как конкурента

Сотрудники Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) установили личности боевиков из видео с турецкого самолета.

В заявлении говорится, что надежные источники предоставили Сирийскому центру мониторинга за соблюдением прав человека информацию о личностях боевиков, которые фигурировали на видео, снятого с борта частного турецкого самолета во время перелета из Сирии в Ливию — большинство боевиков оказалось выходцами из Африна и Идлиба.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пытается усидеть на двух стульях одновременно, поддерживая так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии, отправляя туда сирийских боевиков, и выступая гарантом перемирия правительства Файеза Сарраджа. По мнению вице-президента Российской академии геополитических проблем Владимира Анохина, сопоставлять такие факты — все равно что объяснять физический парадокс, так как Эрдоган никогда не будет сторонником мирного урегулирования ливийского конфликта.

«Если Ливия превратится в нормальное государство, она будет конкурентом Турции в сфере влияния на север Африки и взаимодействие с такими своими соседями, как Египет, Тунис и, возможно, Сирия. Поэтому Эрдогану нужно вести двойную, а, может, и тройную игру с тем, чтобы осуществить свою идиотскую идею с воссозданием Османской империи. Без Ливии этого не произойдет. Ливия — это, прежде всего, территория, через которую идут нефтепроводы, это богатейшая нефтяная страна!» — убежден вице-президент Российской академии геополитических проблем Владимир Анохин.

По словам эксперта, Турция не допустит, чтобы стабилизация в Северной Африке могла стать конкурентом «эрдоганской политики доминирования» в этом регионе. Потому он всячески будет препятствовать подобным вещам, одновременно изображая из себя миротворца.

«И здесь возникает такой парадокс: до какой степени и до какого маразма дойдет турецкая политика, прежде чем они взорвут этот регион? Здесь очень сложно судить о дальнейших возможностях Эрдогана, и тем не менее конфликт между Европой, Россией и Турцией назревает серьезный. И я не могу вам сказать, что будет дальше, но однозначно будет только хуже. Эрдоган, по-моему, втянется в эти «игиловские» дела до такой степени, что его будут презирать на западе и пренебрегать им в России», — считает вице-президент Российской академии геополитических проблем Владимир Анохин.

В то же время командир «Сирийской национальной армии» появился на одном из протурецких телеканалов, симпатизирующих взглядам Эрдогана, и подтвердил отправку боевиков в Ливию.

«Мы готовы пойти куда угодно, чтобы поддержать угнетенных, и после избавления от Асада мы пойдем на Туркменистан. Мы предоставим наши души Османскому халифату», — сказал он.

Отметим, что призыв к наемничеству является преступлением согласно Международной конвенции ООН, изданной около 30 лет назад.

Кроме того, в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) заявили, что 24 сирийских боевика из 2 400, которых Турция отправила воевать на стороне так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, были убиты — их тела вернули в САР. Однако эти факты не останавливают новых добровольцев, так как у них попросту нет выбора — эти люди идут сражаться на сторону ПНС Ливии, чтобы выжить.

«Я хочу поехать в Ливию, чтобы получить то, что предлагает Турция. Мне нечего терять. Я живу в палатке, и моя зарплата составляет 300 турецких лир, которых не хватает на еду. Уехать в Ливию, где я буду получать две тысячи долларов лучше, чем сражаться на востоке Евфрата», — заявил сотрудникам Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека один из добровольцев, желающих присоединиться к группе наемников в Африне.

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Как сообщают в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека, Турции необходимо отправить 6 000 сирийских боевиков через Стамбул в Ливию — на границе Турции и Сирии в Африне продолжается вербовка боевиков для их «командирования» на территорию Триполитании. Также стало известно, что Турция намерена снизить уровень гонораров для наемников и ужесточить требования к добровольцам, как только их наберется необходимое количество.

На данный момент известно о 2 400 бойцов, направленных в Ливию, еще 1 700 человек находятся в Турции и проходят тренировки. Добровольцы приходят из таких группировок, как «Дивизия аль-Мутасим», «Султан Мурад», бригады «Сукур аш-Шамаль», «аль-Хамзат», корпус «аш-Шам», «Сулиман Шах» и Самаркандской бригады.