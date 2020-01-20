Фото ненакрашенной Елены Яковлевой испугало поклонников

Москва, 20 января. Фото актрисы Елены Яковлевой без макияжа повергло в смятение ее подписчиков в Instagram. Поклонники попросили звезду воздержаться от фото в ненакрашенном виде и крупным планом. Все дело в морщинах, написали неумолимые критики. По их словам, за последние пару лет артистка сильно сдала.

Сейчас Яковлевой 58 лет. На фото, которое вызвало такую бурную реакцию, она предстала перед камерой без макияжа и в черной одежде. В подписи к снимку было написано поздравление с Крещением. Однако в ответ многие вместо благодарности написали, что Яковлева «совсем старенькая стала», «выглядит ужасно», и у нее «очень заметны морщины у глаз».

При этом таблоид Starhit пишет, что Яковлева очень старается следить за собой и борется с возрастными изменениями, даже решилась на пластику: изменила форму век, вставила нити для разглаживания морщин. Периодически делает «уколы красоты», правда, бессистемно. Инъекции приходится пропускать из-за напряженного графика.

«Мне неприятна сама мысль о старости. <...>Понимаю, что не смогу убежать от возраста. Этот вопрос заставляет меня нервничать, переживать, но подстегивает к борьбе за красоту», — призналась Яковлева в интервью YouTube-каналy «Эмпатия Манучи».

Отметим, что артистка далеко не первая и не последняя звезда российского шоу-бизнеса, которая вызывает бурю эмоций у пользователей соцсетей из-за своих «настоящих» снимков.