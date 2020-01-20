Корнилов обозначил роль террориста Сенцова в работе экономического форума в Давосе

С 21 по 24 января в Давосе пройдет ежегодный Всемирный экономический форум. В программе украинской части неожиданно появились изменения — первым в списке выступающих заявлен режиссер Олег Сенцов, террорист, осужденный в августе 2015 года по обвинению в организации диверсионной группы запрещенного в России «Правого сектора»1 и проведении терактов в Крыму, а в сентябре 2019 года помилованный российским президентом. Директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей обозначил цель присутствия Сенцова на форуме исключительно как «эпатаж публики».

На официальном сайте мероприятия Олег Сенцов представлен как «борец за свободу». Также сообщается, что на форуме выступит президент Украины Владимир Зеленский. Среди спикеров от украинской стороны заявлен и мэр Киева Виталий Кличко.

«Если честно, на украинскую часть форума, которую Пинчук там каждый год устраивает для своих, едет всегда кто угодно: и политики, и всевозможные политологи, эксперты. В том числе и лидеры общественного мнения там выступают, к каковым в последнее время на Украине отнесли и Сенцова. Во всяком случае в этом нет ничего удивительного», — пояснил Корнилов.

Украинский олигарх Виктор Пинчук тоже зарегистрирован как участник форума. В четверг, 23 января, он планирует провести в швейцарском Давосе традиционный украинский завтрак.

«Я не думаю, что кто-то, кроме украинцев, придет послушать Сенцова, поскольку мы уже видели, что особыми интеллектуальными достоинствами он не обладает, судя по его некоторым выступлениям. Но какое-то время с ним будут возиться, как с писаной торбой, чтобы эпатировать публику. В этом плане ничего удивительного нет», — считает собеседник ФАН.

Тема доклада Олега Сенцова в программе не обозначена. Это может быть связано как с самодостаточностью заявленного амплуа («борец за свободу»), так и с тем, что Сенцов появился в программе форума в последний момент, и организаторы могли просто не успеть указать тему выступления.

«Это все будет на украинской части, и я думаю, что западные СМИ этого не заметят, как, кстати, не заметили кинорежиссеры присутствия Сенцова на европейском кинофестивале, где он обижался, что ему, бедолаге, не дали слова. А слово не дали просто потому, что не знают его как кинорежиссера», — заключил эксперт.

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский планирует выступить на форуме в Давосе в среду, 22 января. Ожидается ряд его встреч с лидерами иностранных государств, представителями бизнеса и международных финансовых организаций.

1 Организация запрещена на территории РФ.