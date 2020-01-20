Госдума 23 января рассмотрит законопроект о поправках к Конституции РФ

Москва, 20 января. Проект закона о поправках к Конституции РФ выносится на общероссийское голосование. Об этом говорится в законопроекте, опубликованном в электронной базе данных нижней палаты парламента.

«Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти» выносится на общероссийское голосование», — подчеркивается в документе.

Первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников проинформировал, что Госдума на пленарном заседании 23 января рассмотрит президентский законопроект о поправках к Конституции РФ.

«На пленарном заседании 23 января в 10.00 утра», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о поправке к Конституции РФ.

Российский президент Владимир Путин 15 января выступил с посланием к Федеральному собранию. В частности, он предложил сделать горячее питание в начальной школе бесплатным, ввести выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет, выплачивать более 460 тысяч рублей при рождении первого ребенка и надбавить еще 150 тысяч рублей к указанной сумме при рождении второго.

Также президент Путин предложил внести правки в Конституцию РФ, согласно которым за Госдумой закрепляется право утверждать премьера и вице-премьеров. Кроме того, вносятся положения об индексации пенсий и закрепляется приоритет Конституции РФ над международными нормами в российском правовом поле.