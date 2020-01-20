Кнутов назвал неоколониализмом отказ Европы пригласить Сарраджа и Хафтара на переговоры

Москва, 20 января. Представители европейских государств продолжают проводить политику неоколониализма в отношении Ливии. Об этом свидетельствует отказ организаторов конференции по Ливии в Берлине пригласить к дискуссии стороны конфликта в африканской стране, считает военный эксперт Юрий Кнутов.

Международная конференция по Ливии прошла в воскресенье, 19 января, в Берлине. На встречу были приглашены представители России, США, Турции, Египта, Евросоюза, ООН, а также стороны ливийского конфликта. Конференции в Берлине предшествовали межливийские переговоры в Москве, организованные Россией и Турцией. В отличие от российских, переговоры в Берлине были похожи на проявление неоколониализма.

Командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар и глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж не были допущены к дискуссии. Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что участники переговоров отклонили предложение РФ включить их в список участников. Москва добилась включения в список участников общения представителей стран-соседей Ливии.

Кнутов считает, что все итоги конференции в Берлине были уже ранее достигнуты на российско-турецких переговорах в Москве 13 января. Тогда Хафтар пообещал, что ЛНА будет соблюдать перемирие.

«Ключевая роль на переговорах принадлежала Москве и Стамбулу, потому что без инициативы [президента России Владимира] Путина и без его активной позиции ничего бы не было. Все привело бы к росту боевых столкновений, Турция помогала бы Сарраджу, и полилась бы кровь. И то, что кровь не льется, это заслуга только России и Владимира Путина», — заявил эксперт в комментарии Nation News.

Кнутов подчеркнул, что даже формат «пять на пять», который обсуждался на конференции в Берлине, был уже ранее рассмотрен на переговорах в Москве. Эксперт резко раскритиковал решение европейских лидеров не пускать на ключевые переговоры Хафтара и Сарраджа.

«Это полная глупость — собраться и решать судьбу Ливии без представителей этой страны. Это такой неоколониалистский подход: они пытаются навязать Ливии такое решение, какое они примут. Какое они имеют право так делать без участия ливийского народа? Хороши или плохие там у них лидеры, это в любом случае должен решать ливийский народ, а не европейцы», — добавил Кнутов.

По словам эксперта, Россия активно защищает право ливийского народа участвовать в принятии важных международных решений по этой стране. Благодаря инициативе Москвы оба представителя Ливии поучаствовали в конференции, хоть и не встретились друг с другом. Между тем европейские партнеры и вовсе пытались «выкинуть» Россию из процесса урегулирования в Ливии, тогда бы страна снова стала жертвой агрессивных действий.

Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец в интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) поделился мнением, что конференция в Берлине по Ливии показала, что представители ряда западных государств, принимавших участие в конференции, думают исключительно о ливийской нефти, а не о вопросах мирного урегулирования.