Американский певец Дэвид Олни умер на сцене во время выступления

Вашингтон, 20 января. Американский певец и автор песен Дэвид Олни скончался на сцене во время концерта. Об этом сообщает музыкальный журнал NME.

Инцидент произошел на концерте в Санта-Роса-Бич в американском штате Флориде. По предварительным данным, у Олни произошел сердечный приступ. Среди слушателей был врач, который оказал артисту медицинскую помощь, однако ему не удалось спасти Олни.

«Умер прекрасный человек, легенда, поэт и композитор. В середине третьей песни он остановился, извинился и закрыл глаза», — написала на своей странице в Facebook Эми Ригби, которая выступала вместе с Олни.

По ее словам, певцу стало плохо во время третьей песни. Он извинился, замолчал и опустил подбородок на грудь.

Олни был известным исполнителем американского фолк-рока. За 40 лет своей творческой деятельности музыкант выпустил более 20 альбомов.