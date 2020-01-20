Мосгорсуд оставил ФБК в реестре НКО-иноагентов

Москва, 20 января. Мосгорсуд признал законным отказ исключить так называемый Фонд борьбы с коррупцией блогера Алексея Навального из реестра иностранных агентов.

«Апелляционным определением Московского городского суда оставлено без изменения решение Замоскворецкого районного суда от 1 ноября 2019 года, которым отказано в удовлетворении административных исковых требований НКО «Фонд борьбы с коррупцией» о признании незаконным распоряжения Минюста РФ, которым ФБК включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранных агентов», ― сообщили в пресс-службе суда ТАСС.

Напомним, в октябре 2019 года Министерство юстиции России внесло ФБК в перечень иноагентов, потому что организация ведет политическую деятельность в стране, получая финансирование из других государств. Замоскворецкий суд Москвы признал законным включение ФБК в список иностранных агентов в ноябре прошлого года.

Федеральное агентство новостей представило доказательства зарубежного финансирования ФБК. По данным ФАН, ФБК финансировали из Франции (2 спонсора), Швеции (3), Белоруссии (6), Израиля (10), Чехии (11), Великобритании (12), Германии (13), США (14), Австрии (16), Ирландии (17) и ряда арабских стран (8). Кроме того, олигарх Евгений Чичваркин, проживающий в Британии, ради «спасения» ФБК открыл британское отделение фонда в Лондоне для сбора пожертвований от тех, кто не может напрямую перевести проекту Навального деньги.

Более того, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении ФБК и его сотрудников из-за миллиардного мошенничества. По данным следствия, сотрудники ФБК с января 2016 года по декабрь прошлого года легализовали крупную денежную сумму, полученную незаконным путем. Для отмывания этих денег они через банкоматы внесли их на расчетные счета нескольких кредитно-финансовых учреждений, после чего деньги были зачислены на текущие расчетные счета фонда.