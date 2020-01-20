Яшин переметнулся от Навального к Ходорковскому из-за предстоящих правок Конституции

Москва, 20 января. Представители так называемой российской оппозиции по-разному отреагировали на предложение президента России Владимира Путина внести поправки в Конституцию. Так, беглый олигарх Михаил Ходорковский призвал к сопротивлению законным процессам, с другой стороны глава признанного иноагентом Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный не считает нужным организовывать какие-либо акции по этому поводу.

Левые активисты провели 19 января в столице марш памяти убитых антифашистов Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. Оппозиционеры во главе с депутатом Мосгордумы Юлией Галяминой вопреки мнению организаторов предприняли попытку превратить мероприятие в площадку против внесения поправок в основной закон страны, сообщают «Народные новости».

Интересно, что демарш Галяминой не стал поддерживать Навальный, который в своем Twitter назвал Конституцию «омерзительной». Эксперты считают, что подобное высказывание лишь укрепляет действующую власть и свидетельствует о серьезном расколе в стане оппозиции.

Ходорковский, напротив, призвал защитить Конституцию от правок и выступил с призывом создать аналог Конституционного собрания в Сети, где предполагается отслеживать все поправки и изменения.

Беглый олигарх предлагает созвать собрание согласно статье 135 Конституции. Однако, он умалчивает о том, что Путин предложил правки, для внесения которых не требуется созыва этого органа.

Данное расхождение во взглядах явно демонстрирует то, что Ходорковский перехватил у Навального инициативу в оппозиционных делах.

Вероятно, что олигарх попытается раскачать обстановку и организовать очередные незаконные уличные акции. Уже сейчас предлагается превратить предстоящий марш памяти Бориса Немцова в подобное мероприятие.

На сторону Ходорковского уже переметнулся другой оппозиционер Илья Яшин, еще недавно тесно сотрудничавший с Навальным. Такая рокировка в очередной раз показывает меркантильные интересы представителей оппозиции.