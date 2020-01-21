График пресс-конференций пресс-центра «Патриот» на январь-февраль 2020 года

Медиагруппа «Патриот» информирует о начале работы собственного пресс-центра. Он расположен по адресу: Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом. 78, корпус 5.

График пресс-конференций

Понедельник, 27 января, 14.00

Презентация итогов Большого конкурса ФАН «Хорошие новости России».

Среда, 29 января, 14.00

Отмена шестидневки в петербургских школах. Плюсы и минусы шестидневной учебной недели. Как повышенная нагрузка сказывается на здоровье школьников? Что лучше для ребенка — лишний выходной или меньшее количество уроков на буднях? Московский опыт пятидневки.

Четверг, 30 января, 14.00

К 75-летию Победы. Разоблачение мифов Второй мировой войны. Истинная роль Польши в холокосте. «В Польше были формы антисемитизма, каких не знал и Третий рейх» — экспертное обсуждение тезисов публикации ФАН и заявлений польских чиновников.

Понедельник, 3 февраля, 14.00

Презентация спецпроектов (расследований) ФАН. «Ходорковский купил российскую оппозицию».

Среда, 5 февраля

«Развитие отношений Санкт-Петербурга с Финляндией».

Обсуждение аспектов дружбы с ближайшими соседями, развитие туризма, торговли и культурных связей.

Четверг, 6 февраля

К 75-летию Победы. Разоблачение мифов Второй мировой войны. «Невиноватая? Истинная роль Финляндии в блокаде Ленинграда».

Понедельник, 10 февраля

Закон «О домашнем насилии» — все «за» и все «против». Дискуссия.

Среда, 12 февраля

Почему крупные компании обосновываются в Петербурге.

«Объединенная судостроительная корпорация» переедет в Петербург. Переезд состоится, предположительно, в середине 2020 года. Чем больше штаб-квартир крупных предприятий в городе, тем выше наполняемость городского бюджета. Что означает для Петербурга переезд ОСК и какие еще структуры в ближайшие годы смогут переехать в Северную столицу?

Четверг, 13 февраля

К 75-летию Победы. Разоблачение мифов Второй мировой войны. «Экономика войны: роль ленд-лиза в победе СССР над фашизмом».

Понедельник, 17 февраля

Реальное положение России в международных рейтингах. Результаты исследований экспертной группы ФАН «Россия и мир». Эксперт ФАН Анна Клименко.

Среда, 19 февраля

Петербург и Евро-2020.

Европейский футбольный праздник уже близко. С турниром связаны особенные надежды российских болельщиков. Как Петербург готовится к этому событию? Каково состояние городской инфраструктуры на данный момент? Учтен ли опыт проведения чемпионата мира — 2018? Какие на сегодняшний день существуют проблемы при подготовке?

Четверг, 20 февраля

К 75-летию Победы. Разоблачение мифов Второй мировой войны. «Советские солдаты сражались лишь потому, что за их спиной были заградотряды, которые расстреливали отступавших из пулеметов».

Понедельник, 24 февраля

«Как противостоять атакам Запада на государственные и частные пророссийские СМИ. Роль интернет-монополистов Google, YouTube, Facebook как мировых цензоров».

Среда, 26 февраля

Открытое небо Санкт-Петербурга.

С 1 января с «Пулково» сняли ограничения «по седьмой степени свободы воздуха» для иностранных авиакомпаний. Подводим итоги: сколько появилось новых маршрутов, какие дальнейшие перспективы у Петербурга в качестве большого международного хаба для России.

Четверг, 27 февраля

К 75-летию Победы. Разоблачение мифов Второй мировой войны. «СССР воевал только против нацистской Германии и ее немногочисленных союзников. По факту против СССР воевала вся объединенная Европа. Евросоюз».

Медиагруппа «Патриот» приглашает к участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий. О возможных изменениях повестки будет сообщаться дополнительно.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

presscenter@mediapatriot.ru

Телефон: 8 (963) 231-53-16.