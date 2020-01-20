Москва, 20 января. Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о поправке к Конституции РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Представителями президента при рассмотрении в Госдуме соответствующего законопроекта будут глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России Талия Хабриева.

Напомним, 15 января лидер РФ выступил с посланием к Федеральному собранию. Он обратил особое внимание на вопросы, касающиеся здравоохранения, образования, поддержки молодых семей. Кроме того, Путин предложил внести ряд поправок в Конституцию РФ, и вынести соответствующий пакет документов на голосование.

Российский президент предложил закрепить за Госдумой право утверждать премьера и вице-премьеров. Также он считает, что необходимо внести в Конституцию положения об индексации пенсий и закрепить ее приоритет над международными нормами в российском пространстве.

Ранее сопредседатели рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон страны изложили свои инициативы. Они считают, что одним из ключевых вопросов является определение роли и статуса Госсовета. Также предлагается внести поправки в 125-ю статью. Это, с точки зрения сопредседателей рабочей группы, необходимо для расширения компетенции Конституционного суда в области проверки конституционности принятых парламентом законов.