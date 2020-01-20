Сумская прокомментировала срыв спектакля с российскими актерами на Украине

Киев, 20 января. Российским актерам Сергею Колесникову, Ларисе Удовиченко и продюсеру Андрею Бутину отказали во въезде на Украину, артистов не пропустили на пограничном контроле в аэропорту Запорожья.

Российские артисты Марат Башаров, Сергей Колесников и Лариса Удовиченко должны были участвовать в спектакле «Идея фикс» в запорожском дворце культуры «Днепроспецсталь». Башарова в группе актеров, которых не пропустили на Украину, не было.

Погранслужба Украины отказала Сергею Колесникову в пересечении границы из-за поездки в Крым. А Лариса Удовиченко и Андрей Бутин, по мнению украинских пограничников, якобы не имели достаточной мотивации для посещения страны.

Супруга Андрея Бутина Дарья Михайличенко рассказала подробности инцидента в комментарии РЕН ТВ. По ее словам, актеры летели рейсом из Варшавы.

«Мотивировали тем, что якобы Сергей Колесников тайно был в Крыму, хотя в Крыму он не был с 2003 года. А у Бутина «недостаточная мотивировка» для присутствия на Украине, хотя было указано, что они едут на гастроли», — сообщила Михайличенко.

Башаров рассказал, что спектакли были запланированы в восьми городах Украины. При этом организаторы выступлений не сообщили зрителям, что спектакли отменены. Башаров рассказал, что «волшебные» украинские организаторы сообщили зрителям об отмене за 20 минут, хотя они знали обо всем накануне. Видимо, чтобы деньги не возвращать, подытожил актер.

Украинская актриса и телеведущая народная артистка Украины Ольга Сумская заявила, что причиной срыва спектаклей стали «политические коллизии». Актриса добавила, что за последние годы в актерской среде мало что изменилось.