Вучич назвал большой честью приглашение на празднование 75-летия Победы в Москве

Белград, 20 января. Президент Сербии Александр Вучич назвал большой честью приглашение в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сербский лидер заявил в ходе встречи с российским послом Александром Боцан-Харченко.

«Президент Вучич считает особой честью тот факт, что он сможет снова напомнить об общей приверженности братских народов Сербии и России славной традиции свободы», — сообщает пресс-служба президента Сербии.

Вучич также добавил, что планирует посетить Всемирный форум памяти жертв Холокоста, который состоится 23 января в Израиле, где будет присутствовать президент России Владимир Путин. Кроме того, президент Сербии проинформировал российского посла, что ожидает плодотворного сотрудничества с новым премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Напомним, в июле 2019 года президент России Владимир Путин направил Вучичу приглашение на праздничные мероприятия, приуроченные к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которые состоятся 9 мая 2020 года в Москве.

Ожидается, что в памятных мероприятиях в Москве примут участие многие мировые лидеры. Ранее о желании приехать в Москву 9 мая говорил президент США Дональд Трамп. При этом более десяти мировых лидеров уже подтвердили свое участие в праздновании, в том числе французский лидер Эммануэль Макрон, а также главы Индии, Кубы, Чехии, Венесуэлы, Белоруссии, Армении и других стран.