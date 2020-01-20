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Перенджиев рассказал, почему Западу невыгодно прекращение войны в Ливии

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Перенджиев рассказал, почему Западу невыгодно прекращение войны в Ливии

Военный аналитик Александр Перенджиев считает, что так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии является наймитом, зарабатывающим для ряда западных стран на продаже нефти.

Ранее объединение ливийских племен и городов востока Ливии в знак протеста решило перекрыть морские порты Рас-Лануф, Эс-Сидра, Марса-эль-Брега, Эль-Харига и Эз-Зувайтина. Отгрузка сырья заморожена до тех пор, пока потоки доходов от ее продажи не станут прозрачными и подконтрольными официальному правительству.

До этого все доходы от продажи углеводородов оседали в карманах «чиновников» и террористов из ПНС, а также тратились на закупку вооружения для подконтрольных Триполи боевиков. Сразу после начала блокады представители ООН забили тревогу, требуя деблокирования портов.

Перенджиев рассказал, почему Западу невыгодно прекращение войны в Ливии

Такая реакция Запада натолкнула доцента РЭУ им Г. В. Плеханова, члена экспертного совета «Офицеры России» Александра Перенджиева на мысль, что западное сообщество использует двойные стандарты в деле ливийского урегулирования.

«Ситуация наглядно демонстрирует, что Европу, в первую очередь, беспокоят поставки нефти, а не судьбы миллионов рядовых ливийцев. А я замечу, что ливийская нефть разграбляется по тому же сценарию, что и нефть в Сирии. Только в САР был ИГИЛ1 (запрещенная в России террористическая группировка. — Прим. ФАН), а в Ливии боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС), которое, по сути, тоже является террористической организацией. Подконтрольные Триполи банды разграбляют ресурсы страны в интересах криминального нефтяного бизнеса, криминальной экономики в целом», — сообщил аналитик корреспонденту Федерального агентства новостей.

Другими словами, коллективному Западу на самом деле плевать на судьбу ливийского народа, поэтому ООН и не открывает под своим контролем счет для поступления доходов от экспорта нефти с ливийских месторождений. Страны — члены ООН преследуют разные цели: если Москва призывает к мирному политическому урегулированию конфликта, то другие государства пытаются нажиться на ливийских противоречиях.

Берлинская конференция

«В принципе вот эти племена — это народные массы, которые выступают против разграбления страны. Проблема в том, что сейчас ресурсы идут не на развитие страны, не на развитие социальной сферы Ливии, деньги людям не поступают. Они идут в ПНС и оседают в карманах террористов и их руководства в ряде западных стран. ПНС выступает как нанятый западными субъектами управленец, который передает доходы куда надо. И Западу плевать на обычных граждан, в этом уже можно не сомневаться. Они не горят желанием помочь простым гражданам Ливии», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, берлинский саммит по ливийскому урегулированию стал продолжением встречи в Москве, состоявшейся 13 января благодаря усилиям российских дипломатов. Текущий переговорный процесс был запущен после встречи президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана 8 января в Стамбуле, призвавших стороны ливийского конфликта прекратить боевые действия с 12 января.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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