Перенджиев рассказал, почему Западу невыгодно прекращение войны в Ливии

Военный аналитик Александр Перенджиев считает, что так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии является наймитом, зарабатывающим для ряда западных стран на продаже нефти.

Ранее объединение ливийских племен и городов востока Ливии в знак протеста решило перекрыть морские порты Рас-Лануф, Эс-Сидра, Марса-эль-Брега, Эль-Харига и Эз-Зувайтина. Отгрузка сырья заморожена до тех пор, пока потоки доходов от ее продажи не станут прозрачными и подконтрольными официальному правительству.

До этого все доходы от продажи углеводородов оседали в карманах «чиновников» и террористов из ПНС, а также тратились на закупку вооружения д ля подконтрольных Триполи боевиков. Сразу после начала блокады представители ООН забили тревогу, требуя деблокирования портов.

Такая реакция Запада натолкнула доцента РЭУ им Г. В. Плеханова, члена экспертного совета «Офицеры России» Александра Перенджиева на мысль, что западное сообщество использует двойные стандарты в деле ливийского урегулирования.

«Ситуация наглядно демонстрирует, что Европу, в первую очередь, беспокоят поставки нефти, а не судьбы миллионов рядовых ливийцев. А я замечу, что ливийская нефть разграбляется по тому же сценарию, что и нефть в Сирии. Только в САР был ИГИЛ1 (запрещенная в России террористическая группировка. — Прим. ФАН), а в Ливии боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС), которое, по сути, тоже является террористической организацией. Подконтрольные Триполи банды разграбляют ресурсы страны в интересах криминального нефтяного бизнеса, криминальной экономики в целом», — сообщил аналитик корреспонденту Федерального агентства новостей.

Другими словами, коллективному Западу на самом деле плевать на судьбу ливийского народа, поэтому ООН и не открывает под своим контролем счет для поступления доходов от экспорта нефти с ливийских месторождений. Страны — члены ООН преследуют разные цели: если Москва призывает к мирному политическому урегулированию конфликта, то другие государства пытаются нажиться на ливийских противоречиях.

«В принципе вот эти племена — это народные массы, которые выступают против разграбления страны. Проблема в том, что сейчас ресурсы идут не на развитие страны, не на развитие социальной сферы Ливии, деньги людям не поступают. Они идут в ПНС и оседают в карманах террористов и их руководства в ряде западных стран. ПНС выступает как нанятый западными субъектами управленец, который передает доходы куда надо. И Западу плевать на обычных граждан, в этом уже можно не сомневаться. Они не горят желанием помочь простым гражданам Ливии», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, берлинский саммит по ливийскому урегулированию стал продолжением встречи в Москве, состоявшейся 13 января благодаря усилиям российских дипломатов. Текущий переговорный процесс был запущен после встречи президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана 8 января в Стамбуле, призвавших стороны ливийского конфликта прекратить боевые действия с 12 января.

1 Организация запрещена на территории РФ.