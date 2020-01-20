Депутат ГД Пискарев назвал Краснова высококвалифицированным специалистом

Москва, 20 января. Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев назвал Игоря Краснова, который претендует на пост генпрокурора, высококвалифицированным специалистом.

Отмечается, что парламентарий хорошо знаком с Красновым, поскольку до избрания в Госдуму занимал пост первого заместителя руководителя Следственного комитета.

«Он расследовал наиболее сложные уголовные дела, а затем курировал работу всех следователей СК РФ», — отметил Пискарев.

Депутат также добавил, что Краснов является юристом высокой квалификации.

«Специалист высокого класса, на первое место ставит соблюдение законности и защиту прав граждан», — подчеркнул парламентарий.

Напомним, что 20 января стало известно об уходе Юрия Чайки с поста генпрокурора. Президент России Владимир Путин предложил на эту должность кандидатуру заместителя главы СК России Игоря Краснова.