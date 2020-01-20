Осташко назвал политику Запада по отношению к Ливии колониальной

Неблестящие результаты конференции по Ливии в Берлине еще раз показали, что ни ООН, ни Евросоюз не в состоянии предложить какие-то принципиально новые решения относительно затянувшегося конфликта в этой африканской стране, и вся надежда на прорыв связана только с Россией, имеющей в том числе сирийский опыт. Такое мнение высказывают политики и эксперты, комментируя итоги встречи в Берлине, которые оказались менее удачными, чем московский раунд переговоров по Ливии.

Представителей Ливии исключили из дискуссии

Эксперты обратили внимание, что организаторы конференции в Берлине фактически исключили из дискуссии двух наиболее влиятельных представителей противоборствующих сторон в Ливии — командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифу Хафтара и главу так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа.

Как отмечает работавший на конференции глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич, европейские участники переговоров фактически полностью проигнорировали ливийских делегатов. Судя по всему, ЕС не считает ливийцев равноценными партнерами, отмечают в связи с этим эксперты. Похоже, европейские лидеры готовы принимать решения по Ливии даже не за ливийцев, а вместо них, считает политолог Руслан Осташко.

«Для Запада свойственно решать судьбу так называемых третьих стран без участия самих этих стран, — отметил Осташко в комментарии Федеральному агентству новостей. — У Запада в крови колониальная политика, основанная на мнении о западном величии и превосходстве. Поэтому, считают они, какой смысл что-то обсуждать с аборигенами? Это относится и к Ливии: западные господа хотят делить ливийскую территорию и ресурсы, зарабатывая на этом деньги. Жизнь простых ливийцев никого не интересует. Запад пытается решить судьбу Ливии без участия самих ливийцев. Естественно, западные политики с ливийцами их будущее обсуждать не собираются, что мы видим на примере переговоров в Берлине».

Берлинская площадка еще раз доказала, что даже присутствие Хафтара и Сарраджа ничего не изменило, их мнение фактически никто не спрашивал. В результате эти две влиятельные фигуры покинули конференцию раньше ее окончания. Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что участники конференции в Берлине отклонили предложение России включить Хафтара и Сарраджа в официальный список участников, а делегаты соседних с Ливией стран были включены исключительно по инициативе России.

Без России мир в Ливии недостижим

Только Россия, которая уже провела серию важнейших консультаций в Москве с представителями противоборствующих сторон в Ливии, заинтересована в переговорах с непосредственными участниками конфликта — ливийцами. Если бы не Россия, на конференции в Берлине были бы проигнорированы даже соседние с Ливией страны. На важнейшую роли России в деле ливийского урегулирования в беседе с Федеральным агентством новостей обратил внимание зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

«Переговоры по Ливии, которые прошли в Москве, на мой взгляд, стали стартовой площадкой для всех дальнейших шагов в ливийском урегулировании, — отметил Швыткин. — Самые сложные аспекты переговоров, которые нужно было выстроить для создания точек соприкосновения противоборствующих сил, были найдены именно в ходе российского раунда. Благодаря заделу, созданному в Москве, стали возможны переговоры в Берлине. Успех, достигнутый в результате московской встречи, в очередной раз подтверждает, что именно Россия играет ключевую стратегическую роль в разрешении конфликта в Ливии».

Ранее и. о. главы МИД РФ Сергей Лавров отметил, что, что несмотря на некоторые нарушения, перемирие в Ливии в целом соблюдается. Режим прекращения огня действует в этой стране с 12 января, это стало возможным после личных контактов президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Реджепа Эрдогана.

Бессилие ООН и ЕС

Как подчеркивают эксперты, не слишком впечатляющие результаты берлинской встречи говорят, что, несмотря на то, что ООН и ЕС постоянно провозглашают тезис, что у ливийского конфликта «нет военного решения», в его реализации за столько лет (с 2011 года — со свержения и убийства ливийского лидера Мауаммара Каддафи) они не добились никакого успеха.

Аналитики также обращают внимание на непроработанность требований ООН по эмбарго на поставки оружия противоборствующим сторонам в Ливии. Участники берлинской конференции заявили, что будут усиленно мониторить этот вопрос, однако механизм санкций за нарушение резолюции ООН по Ливии остается открытым. Одновременно некоторые страны (в частности, Турция) продолжают активно вмешиваться в ливийский конфликт, но, несмотря на заявления участников конференции, похоже, европейцам нет до этого дела.

В целом все предложения европейских участников переговоров дублируют Схиратские соглашения от 2015 года, на основе которых в Ливии сформировалась нынешняя политическая конфигурация. Это говорит о том, что в течение почти пяти лет никакого прогресса так и не было достигнуто.

Судя по всему, европейская площадка по Ливии уже изжила себя: западные страны даже под эгидой ООН так и не смогли добиться политического решения кризиса с 2015 года, и, похоже, не смогут добиться сейчас. У России в этом плане больше опыта — пример, Сирия, напоминает политолог Руслан Осташко.

«Россия, естественно, продвигает в Африке свои геополитические интересы, это нормальный процесс, — отмечает Осташко в комментарии ФАН. — Но наша страна делает это в рамках партнерства, взаимовыгодного сотрудничества и взаимопонимания. Россия всегда принимала другие народы такими, какие они есть, с их религией и национальными особенностями. А западные государства в захваченных странах попросту уничтожали местное население, если оно не хотело подчиняться «белым господам». Тому масса примеров».

То, что Запад пытается сделать с Ливией, это продолжение все той же колониальной политики, но уже средствами и методами XXI века, отметил эксперт.

«В Ливии Запад пытается сделать то же самое, что делал на протяжении веков, но более цивилизованными методами. Теперь в дело вступают транснациональные корпорации, которые хотят там зарабатывать деньги. Режим, который обеспечит доходы этим корпорациям, Запад и будет поддерживать. А на местное население им было плевать всегда, так оно и будет, к этому пора привыкнуть. К счастью, многие страны это начинают понимать, поэтому желающих взаимодействовать с Россией в мире становится все больше и больше», — резюмировал Руслан Осташко, напомнив, что, когда судьбу ливийцев пытались решать без их участия, только РФ ратовала за их приглашение.

Кризис, спровоцированный Западом

После убийства в 2011 году по указке Запада Муаммара Каддафи в Ливии не прекращается кризис. В настоящее время власть на востоке страны в Тобруке представляет избранный народом парламент; на западе — в столице Триполи — власть находится в руках ставленников Запада — Правительства национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Файезом Сарраджем. ПНС Ливии пользуется поддержкой ООН и ЕС, а также Турции.

ПНС Ливии и его лидер были неоднократно уличены в сотрудничестве с террористическими структурами, в том числе с запрещенными в РФ группировками «Исламское государство»1 (ИГИЛ1), «Аль-Каида»1 и «Братья-мусульмане»1. Кроме того, Сарраджа и его клан подозревают в многочисленных коррупционных преступлениях.

С 2014 года поддерживающая избранный народом парламент Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара проводит в стране контртеррористическую операцию.

1 Организация запрещена на территории РФ.