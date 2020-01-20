Рабочая группа написала Путину письмо с предложениями поправок в Конституцию

Москва, 20 января. Сопредседатели рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию России изложили свои инициативы в письме на имя президента РФ Владимира Путина.

По их мнению, одним из ключевых вопросов является определение роли и статуса Государственного совета.

«Считаем, что он должен иметь самостоятельное значение и быть эффективно встроен в государственный механизм», — указали они в своем послании.

Сопредседатели предложили определить место этого института в системе власти и разработать ключевые принципы взаимодействия Госсовета с другими госорганами. Помимо этого предлагается внести поправки в 125-ю статью Основного закона — для расширения компетенции Конституционного суда в области проверки конституционности принятых парламентом законов.

Отдельный блок поправок касается развития гарантий исполнения государством социальных обязательств. Для этого предлагается внести поправки в 75-ю статью Конституции с целью, чтобы МРОТ был не ниже прожиточного минимума, а пенсионное обеспечение было достойным. Ряд поправок касается расширения полномочий Федерального собрания и уточнения полномочий президента путем возложения на него обязанности утвердить членов правительства при сохранении за ним контроля за деятельностью правительства и прямого руководства правоохранительной системой и ВС РФ.

В послании не обошли стороной и вопрос уважения основных принципов международного права. Так, встроенные в российскую правовую систему международные договоры становятся ее частью и «в силу положений статьи 4 и части 1 статьи 15 Конституции должны подчиняться ее действию».