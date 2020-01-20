Вербовщика боевиков для ИГ задержали в Петербурге

Санкт-Петербург, 20 января. Подозреваемого в вербовке в ряды запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»1 задержали в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба городского управления СК.

По данным ведомства, подозреваемому 32 года. В 2015 году он склонил двух граждан Таджикистана к поездке в Сирию для участия в боевых действиях на стороне ИГ1.

В настоящее время подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»), решается вопрос об аресте и предъявлении ему обвинения, проводится ряд обысков.



1 Организация запрещена на территории РФ.