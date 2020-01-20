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Сервис Aviasales выяснил, какая сумма необходима россиянам для путешествия

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Сервис Aviasales выяснил, какая сумма необходима россиянам для путешествия

Москва, 20 января. Более трети россиян заявили, что для путешествия им хватило бы 100 тысяч рублей. Соответствующее исследование провели эксперты сервиса по поиску билетов Aviasales.                                                                                 

С этой суммой они хотели бы отправиться в Японию, Великобританию, Португалию, США и в Турцию по системе All Inclusive. Больше 31% респондентов сообщили, что им необходим миллион рублей для того, чтобы отправиться в путешествие мечты — на Байкал, в Сочи или на Северный полюс.                                                                                              

Также в исследовании говорится, что 19% участников опроса заявили, что идеальное путешествие можно организовать и за 50 тысяч рублей. По словам респондентов, за эти деньги можно отправиться на музыкальные фестивали в Европе или поехать на шопинг в Италию.                                                                                                                        

Туристы рассказали, что им пришлось переплачивать во время путешествий, пишет НСН. Опрос, в котором приняли участие 17 тысяч пользователей сервиса Aviasales, показал, что чаще всего туристы жаловались на дорогие авиабилеты и неоправданно завышенную стоимость еды в аэропортах.                                                                             

Ранее сообщалось, что почти 90% билетов на междугородние автобусы приходится на маршруты внутри Российской Федерации. Самое популярное направление, согласно итогам исследования сервиса «Туту.ру», из Москвы в Петербург.                

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