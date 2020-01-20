Польша пытается переписать итоги войны из-за вскрывшихся фактов поддержки холокоста

Москва, 20 января. Министр культуры Польши Петр Глинский обвинил Россию в удерживании сокровищ польской национальной культуры, якобы захваченных Советским Союзом во время Второй мировой войны. Журналист Армен Гаспарян считает, что Варшава таким образом пытается переписать итоги войны из-за вскрывшихся фактов поддержки холокоста.

Глинский в статье для издания Rzeczpospolita заявил, что советские «трофейные бригады» не видели разницы между немецкой и польской собственностью и якобы разграбляли польские территории. Польский министр добавил, что Варшава будет «настаивать на возвращении польских архивов и культурных ценностей».

Польша неоднократно предпринимала ряд враждебных по отношению к России шагов, власти Варшавы намеренно принижают значение подвига советских солдат, освободивших страну от немецко-фашистской оккупации. Более того, Польский сейм принял резолюцию, которая признает СССР ответственным за начало Второй мировой войны наравне с Германией.

Публицист и журналист Армен Гаспарян отметил, что такие заявления польских политиков звучат на фоне общей антироссийской политики. Может показаться, что антироссийские заявления польских политиков звучат все чаще в преддверии 75-летия со дня Великой Победы и на фоне 75-летия освобождения Варшавы, отметил Гаспарян. Однако Варшава уже давно придерживается антироссийской риторики в политике.

«Сейчас оживление связано со словами Владимира Путина, поэтому создается впечатление, что это может быть к чему-то привязано. У них градус пересмотра событий Второй мировой войны высок даже безотносительно слов российского президента», ― заявил Гаспарян в комментарии изданию «Слово и дело».

Президент РФ Владимир Путин ранее напомнил, что в 1938 году посол Польши в Германии высказал поддержку проекту Адольфа Гитлера по высылке евреев из Европы в Африку.

«Сейчас им нужно сбивать повестку любой ценой, так как Путин обозначил суть явления — а это участие в холокосте, а это значит, что нужно возмещать ущерб, а это 300 млрд долларов и так далее. Чтобы до этого не дошло, поляки будут повышать градус», — добавил публицист.

По словам Гаспаряна, Польша стала для западного мира форпостом антироссийских настроений и с гордостью выполняет эту миссию, пытаясь переписать итоги Второй мировой войны.

Ранее Путин заявил, что Россия никому не позволит забыть правду о Второй мировой войне. Глава государства подчеркнул, что Россия не должна никому ничего доказывать для того, чтобы за рубежом приняли правду о Второй мировой войне, она должна противопоставить попыткам Запада переписать историю объективную информацию, чтобы правда не забывалась.