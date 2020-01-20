Милонов назвал Facebook мощнейшим оружием пропаганды США против России

Москва, 20 января. Американская социальная сеть Facebook давно превратилась в площадку для продвижения экстремистских идей и двойных стандартов. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Ранее претендент на пост президента США от Демократической партии Джо Байден раскритиковал Facebook и ее создателя Марка Цукерберга за фейки, которые публикуются в социальной сети. По его словам, руководство Facebook допускает распространение ложной информации, зная, что она является неправдой.

«Я никогда не был фанатом Facebook, как вы, наверное, знаете. Я никогда не был большим поклонником Цукерберга. Я думаю, что он настоящая проблема», — заявил бывший вице-президент США в интервью американской газете The New York Times.

В октябре 2019 года в Facebook был опубликован 30-секундный ролик, авторы которого обвиняли Байдена в шантаже. Претендент на пост президента США заявил о необходимости бороться с подобными публикациями. По его словам, необходимо отменить раздел 230 Акта о порядочности в сфере коммуникаций, который освобождает медиаплатформы, форумы и новостные сайты от ответственности за распространение ложных данных.

Стоит отметить, что Байден не первый американский политик, который обвиняет Facebook в халатном отношении к конфиденциальности пользователей. Так, осенью 2019 года мошенникам удалось получить личные данные пользователей Facebook. После этого инцидента администрация соцсети заявила, что данные были похищены в ходе «масштабной кибератаки». Однако многие специалисты отмечают, что руководство Facebook неоднократно «сливало» третьим лицам информацию о своих пользователях.

Кроме того, Facebook открыто демонстрирует двойные стандарты в сфере свободы слова. Соцсеть превратилась в инструмент политической пропаганды и информационной войны Запада против России. Кроме того, Facebook используется западными спецслужбами для вмешательства во внутренние дела других государств.

Депутат Госдумы Виталий Милонов отметил, что Facebook принимает активное участие в информационных кампаниях против России, провоцируя экстремистские проявления в РФ.

«Facebook давно уже является социальной сетью с двойным дном, и совершенно понятно, что это мощнейший инструмент нового типа пропаганды, потому что под видом в том числе и независимых групп по интересам продвигаются определенные экстремистские идеи», — пояснил парламентарий.

Он также добавил, что администрация Facebook отказывается сотрудничать с властями других стран, нарушая информационный суверенитет независимых государств, передает Newinform.

«Они являются новым видом оружия и действуют уже целенаправленно открыто против независимых государств и их независимой позиции. Обычные люди находятся в состоянии абсолютного бесправия, потому что все права на доступ во Всемирную сеть ресурс ограничивает», — отметил Милонов.

Парламентарий подчеркнул, что в России есть собственные социальные сети, политика которых является более демократичной.