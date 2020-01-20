Рябков сравнил БРИКС с «кораблем», уверенно преодолевающим шторм мировой политики

Москва, 20 января. «Корабль» стран — членов БРИКС решительно преодолевает штормовые волны нынешней международной политики. Об этом заявил в понедельник во время пресс-конференции заместитель руководителя Министерства иностранных дел России Сергей Рябков.

По словам заместителя главы дипломатического ведомства, несмотря на непростое положение в мировой экономике и на политической арене, страны — участницы БРИКС продолжают действовать уверенно, благополучно преодолевая трудности.

Замглавы МИД РФ также сравнил БРИКС с кораблем, а политическую турбулентность — со штормом, в который попало судно, но избежало крушения.

Российский дипломат указал на то, что российская сторона считает БРИКС примером стабильности вне зависимости от каких-либо внутриполитических изменений.

Председательство в группе БРИКС с 1 января 2020 года перешло от Бразилии к Российской Федерации. Ключевой задачей названо содействие повышению качества жизни граждан государств объединения, а девизом председательства станет «Партнерство БРИКС в интересах глобальной стабильности, общей безопасности и инновационного роста».

Последний саммит БРИКС состоялся осенью прошлого года в Бразилии. В ходе мероприятия президент РФ Владимир Путин заявил, что страны-участницы являются залогом стабильности в мировой экономической сфере и на политической арене.