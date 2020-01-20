Колесниченко объяснил отказ Израиля Зеленскому в выступлении на форуме памяти холокоста

Москва, 20 января. Израиль сознательно отказал президенту Украины Владимиру Зеленскому в выступлении на форуме по случаю 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау, чтобы не провоцировать социальное напряжение. Так считает председатель президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.

По его словам, в Израиле сложилась сложная ситуация из-за тенденции пересмотра итогов Второй мировой войны, поскольку историческая память о холокосте играет важную роль как во внутренней, так и во внешней политике страны.

«Израиль долгое время удерживался от того, чтобы поставить Украину на место в части реализации вопроса пропаганды нацизма и реабилитации бандеровцев, принимавших прямое участие в уничтожении евреев, мирного населения», — заметил Колесниченко.

Он подчеркнул, что многие граждане Израиля были недовольны бездействием властей в этом отношении.

«Поэтому власти сделали все от них зависящее, чтобы не спровоцировать дополнительное внутреннее напряжение из-за того, что приезжает представитель государства, которое, по сути, отрицает холокост и героизирует тех, кто убивал евреев», — сказал Колесниченко.

Несмотря на это, уверен политик, Киев не будет менять своего отношения по этому вопросу.

«Поскольку государственная политика Украины — это возрождение, реабилитация нацизма и бандеровщины, это основная красная линия идеологии украинского государства», — заключил Колесниченко.

Всемирный форум памяти жертв холокоста состоится 22–23 января в Израиле. В мероприятии будет участвовать президент России Владимир Путин.