Эрдоган заявил, что Турция отправила в Ливию военных советников и инструкторов

Анкара, 20 января. Турция пока не направила войска в Ливию, там находятся только советники и инструкторы, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

18 января источники телеканалов Al Arabia и Al Hadath сообщили о прибытии турецкого спецназа в столицу Ливии Триполи для поддержки признанного ООН Правительства национального согласия (ПНС). По данным источников телеканалов, часть спецназовцев займется обучением ливийских военнослужащих, другие — разведывательными операциями. Также турецкие военные возьмут под охрану членов ПНС.

Отметим, что в Ливию Турция отправляет не своих военных, инструкторов и советников, а террористов из сирийской зоны деэскалации в Идлибе. 25 декабря минувшего года стало известно, что Турция отправила в Ливию 200 террористов. Боевиков переслали воздушным бортом на подконтрольные бандформированиям ПНС территории страны, сообщает аккаунт khalediskef в Twitter. Все переброшенные бандиты — бежавшие из Сирии экстремисты.

Идлиб, начиная с августа 2019 года, начали успешно освобождать солдаты Сирийской арабской армии. В итоге бегущие из этой провинции бандиты с помощью Анкары попадают в Ливию, чтобы воевать против войск Ливийской национальной армии под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара, которые освобождают Триполи от бандформирований.

Но и это еще не все. Также турецкая помощь для террористов оказывается в виде вооружения и военной техники. Ее так же перебрасывают для триполитанских вооруженных группировок по морю и воздуху. В связи с этим недавно на военной части аэродрома «Митига» авиация ЛНА взорвала грузовой Boeing-747, который перевозил большое количество оружия и техники из Турции. Также обнаружены многочисленные факты перевоза военных грузов по морю в порты, захваченные бандформированиями ПНС.

Напомним, 8 января президент России Владимир Путин и Эрдоган призвали стороны ливийского конфликта к перемирию и предложили сесть за стол переговоров. С полуночи 12 января в Ливии вступило в силу перемирие. При этом уже 16 января Эрдоган объявил, что отправляет войска в Ливию, чтобы «поддержать стабильность легитимного ливийского правительства». Они будут помогать главе так называемого ПНС Файезу Сарраджу.

Буквально на следующий день, 19 января, Эрдоган во главе с делегацией Турции принял участие в Международной конференции по Ливии в Берлине. Главной целью саммита был поиск путей политического урегулирования в Ливии. Участники мероприятия в итоговом документе выразили приверженность тому, что перемирие в этой стране должно стать бессрочным. Кроме того, они договорились не осуществлять поставки оружия сторонам конфликта и не оказывать им какую-либо военную помощь. Еще один пункт документа касался запрета на любые военные перемещения в Ливии.