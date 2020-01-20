Баранец объяснил, почему Западу не нужна мирная и процветающая Ливия

Представители ряда западных государств, принимавших участие в берлинской конференции по Ливии, прошедшей накануне, думают исключительно о ливийской нефти, а не о вопросах мирного урегулирования. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) заявил военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец.

На саммите по Ливии в Берлине со стороны западных представителей прозвучали уже давно известные тезисы касательно урегулирования ливийского кризиса, которые по большей части пересекаются со Схиратскими соглашениями, подписанными более четырех лет назад. Получается, что участники конференции в германской столице не придумали ничего нового и не предложили каких-то новых решений для прекращения кровопролития в североафриканском государстве.

Так, канцлер ФРГ Ангела Меркель ограничилась лишь тем, что отметила продуктивность прошедшей встречи, впрочем, не очень ясно, в чем именно заключалась эта продуктивность. Кроме того, сложилось отчетливое ощущение того, что западные участники конференции больше обеспокоены закрытием нефтяных месторождений в Адждабии на севере Ливии и Аш-Шарара на юге страны, чем вопросами мирного урегулирования в Северной Африке.

По словам военного Виктора Баранца, Соединенным Штатам и Евросоюзу совершенно наплевать на страдания ливийского народа из-за продолжительного гражданского конфликта. Запад гораздо сильнее обеспокоен внезапно прекратившимися поставками дешевых природных ресурсов из Ливии, за счет которых делалась солидная выручка на мировом рынке.

«Это же совершенно очевидно. Кому понравится, когда прекращает поступать дармовое бабло? К тому же ливийская нефть в условиях войны уже не такая дорогая, а в руках европейских бизнесменов она превращается в золотые доходы. На этой берлинской конференции западные представители больше всего были заинтересованы в высасывании дармовой нефти из Ливии. Некоторые страны пытаются своими грязными руками не установить мир в Ливии, а ухватить побольше из ее недр нефти», — объяснил военный обозреватель «КП».

Эксперт подчеркнул, что ливийское урегулирование противоречит планам Запада по наживе от торговли природными богатствами Ливии. Он полагает, что в связи с этим на европейской площадке, скорее всего, будут пытаться по-своему разыграть ливийскую карту.

«Вы видите, как они [представители Запада] сразу же взвыли после того, как прекратились поставки ливийской нефти. Они на халяву хотели поживиться ливийской нефтью. У России позиция одна — недра ливийскому народу, который и должен ей распоряжаться. В целом, если подвести итоги этой встречи, можно сказать, что без механизмов реализации тех добрых намерений, которые были озвучены в Берлине, вряд ли стоит ожидать каких-либо зримых результатов. Устроив в этой стране [Ливии] хаос, Соединенные Штаты теперь рассчитывают на то, что Владимир Путин теперь будет исправлять их косяки. Мы же прекрасно понимаем, кому не нужна нормальная, сильная Ливия, которая бы торговала своей нефтью на законных основаниях, и процветала так же, как при Каддафи», — объяснил Виктор Баранец.

Напомним, по результатам вчерашней встречи по ливийскому урегулированию так и не был представлен итоговый документ, который бы четко координировал дальнейшие действия по деэскалации кризиса в Ливии. Вместо этого было сказано, что результаты данных переговоров еще должны пройти утверждение в Совете Безопасности ООН.

Не стоит забывать, что конференции в Берлине предшествовали переговоры по Ливии в Москве 13 января и введенный Ливийской национальной армией (ЛНА) и так называемым Правительством национального согласия (ПНС) режим прекращения огня. Основой же для переговорного процесса стал совместный призыв президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана о приостановке боевых действий в североафриканской стране начиная с 12 января.