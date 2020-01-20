Новый посол США в России рассчитывает на сотрудничество с правительством РФ

Москва, 20 января. Новый посол США в России Джон Салливан рассчитывает, что Вашингтон продолжит сотрудничество с Москвой по важнейшим вопросам. Об этом американский дипломат рассказал в видеообращении, опубликованном на официальной странице посольства США в Москве в Facebook.

«Для меня большая честь быть новым послом США Российской Федерации», — отметил Салливан.

Дипломат напомнил, что последние два года он занимал должность заместителя госсекретаря США. На этом посту Салливан решал проблемы мирового значения, а также руководил усилиями американского правительства по взаимодействию с Россией по вопросам, которые представляют интерес для двух государств, включая стратегическую безопасность и терроризм.

«Я могу с гордостью сказать, что наше сотрудничество по этим вопросам сделало мир более безопасным», — заявил посол.

Салливан также назвал области, в которых, по его мнению, США и Россия должны продолжать сотрудничество. В этот список вошли Арктика, исследование космоса, мирное решение афганской проблемы, а также денуклеаризация Корейского полуострова.

«В качестве посла США в России я рассчитываю на сотрудничество с российским правительством по этим и другим важным вопросам, представляющим интерес для наших граждан», — подчеркнул Салливан.

Кроме того, посол США отметил, что на новом посту он сможет лучше узнать нашу страну, ее людей и замечательную российскую культуру. Салливан выразил намерение после Москвы посетить Владивосток и Екатеринбург. Американский дипломат также признался, что давно является хоккейным болельщиком, поэтому с нетерпением ждет походов на матчи с участием выдающихся российских хоккеистов.

«Спасибо за теплый прием! Это отличное начало нового года!» — подытожил Салливан.

Напомним, Джон Салливан сменил на посту посла США Джона Хантсмана. Ранее сообщалось, что новый американский посол намерен заняться «хоккейной дипломатией» в России.